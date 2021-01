Un joven estadounidense alertó al FBI del asalto al Capitolio

Hoy hemos conocido que un joven estadounidense alertó al FBI de que un grupo de personas, entre ellas su padre, tenía la intención de “hacer algo grande” durante las protestas organizadas por los seguidores de Donald Trump, el 6 de enero en Washington D.C.

Según el diario The New York Times, este joven, Jackson Reffitt, de 18 años y residente en la localidad de Wylie (Texas), denunció a su padre, Guy W. Reffitt, en una declaración jurada ante el FBI.

El padre de este chico regresó a la casa dos días después de los altercados y le dijo a su hijo que había irrumpido en el Capitolio. Además lo amenazó. Le dijo que si lo delataba sería “un traidor”, y que “a los traidores les disparan”.

Sin embargo, el joven ya lo había denunciado semanas antes de las protestas. Ahora dice que siente miedo. Miedo a que el padre se entere de que fue él quien le delató.

“I put my emotions behind me to do what I thought was right,” said Jackson Reffitt, who weeks before the Capitol siege alerted the FBI that his father was planning “something big.” https://t.co/jX3bd1gP8j

