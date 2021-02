Bauzá: “El certificado de vacunación es la solución definitiva para el turismo”

El certificado de vacunación, esa es la herramienta “definitiva”, según José Ramón Bauzá, para activar de forma “inmediata” el turismo en Canarias. El eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Transporte y Turismo del grupo liberal europeo explica en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS las claves de su visita a las Islas, a donde ha acudido para reforzar alianzas en la lucha contra la crisis turística originada por la pandemia, así como para trasladar la posición de su grupo en materia migratoria dado el importante aumento de llegadas por vía marítima durante el último año.

– Usted que fue presidente de Baleares… ¿alguna vez se imaginó que los archipiélagos vivieran esta crisis turística?

“La situación es dramática. En Baleares ha supuesto la pérdida del 90% de los ingresos respecto al año pasado y en Canarias en torno al 85%. Entonces, lamentamos que se haya perdido la oportunidad de que Canarias tuviese un proyecto piloto para que fuese un modelo en buenas prácticas turísticas, implementando las que ya se habían aplicado en otros países. Esa fue una propuesta de Cs, porque Canarias es la única región europea que tiene una temperatura estable de en torno a 25 grados y con una planta hotelera preparada para desde el minuto uno ponerla en marcha. La UE no recogió esa propuesta, pero tampoco lo hizo el Gobierno de España, quien pudo hacer propia la idea. Nosotros no queremos tener el copyright de esta solución ante la que el primer beneficiado sería Canarias”.

– Otra de las propuestas de Cs es la creación de un certificado de vacunación…

“Estamos trabajando en ese certificado voluntario que lo que favorece es que aquellas personas que ya han sido vacunadas, que no van a contraer ni transmitir la enfermedad, puedan empezar a viajar. Hablamos de grupos poblacionales potencialmente turísticos, como los extranjeros jubilados. Esto nos permitiría generar unas reservas que movilizarían la rueda económica del transporte, de la restauración, de los hoteles… En definitiva, millones de personas podrían empezar a viajar sin una PCR y sin estar pendientes de cuarentenas en país de destino u origen. Creemos que es la herramienta definitiva para la economía de las Islas”.

– ¿Qué haría falta para que empezara a funcionar?

“Yo creo que tendría un gran éxito si la inmensa mayoría de los países se adhirieran a él y no tengo dudas de que es una de las soluciones más inmediatas y seguras para que el turismo comience a funcionar”.

– Sobre la vacuna, parece que el ritmo de llegada de las dosis no es el deseado. ¿Cómo valora la gestión de la UE?

“Sabíamos que la llegada de vacunas sería mayor cuando se superaran los primeros meses porque por delante de Europa estaban otros países que las habían adquirido antes. Yo veo un acierto la compra centralizada que hizo la UE, porque ha permitido reducir costes y evitar luchas entre estados miembro. Además, la Agencia Europea del Medicamento actuó con rapidez en la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna, y con AstraZeneca llegarán más dosis. Obviamente, todo es mejorable, pero si la gestión de compras no hubiera sido centralizada, te puedo asegurar que España hubiera sido de los últimos países en llegar la vacuna”.

– ¿Qué opina el calendario de vacunación español?

“Es imposible cumplir ese porcentaje de llegar al 70% de vacunados que anuncia el Gobierno constantemente. Hay que ser serios y no engañar porque este proceso llevará tiempo y debemos involucrar a todas las partes, como la sanidad privada y los profesionales de la salud, como están haciendo otros países, para que las dosis sean inoculadas cuanto antes”.

– Otro de los temas que marcan la actualidad en Canarias es la inmigración. ¿Qué está fallando para que no se entienda la magnitud del asunto en la UE?

“La falta de corresponsabilidad es uno de los déficits que siempre he reclamado a las instituciones europeas. No puede ser que determinados países se desentiendan de esta problemática hasta que no la tienen próxima. Por eso, proponemos incluir un anexo específico vinculado a Canarias en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, identificando a las Islas como región ultraperiférica porque por sus características necesita ese tratamiento específico. Este es un trabajo conjunto que hacemos diariamente y de forma coordinada desde todas las instituciones en las que está Cs”.

– En clave de partido, ¿cree que Cs recuperará la importancia que tenía antes de las últimas elecciones generales?

“Estoy convencido de que sabremos recuperar la confianza de los ciudadanos, porque por encima de todo nos mueve España y los españoles. Hemos sido el único partido que ha desenmascarado públicamente y con evidencias a Pedro Sánchez, tendiéndole la mano cada día como alternativa a Bildu y los independentistas. Y aún así, decidieron pactar con ellos”.

– ¿Cuál será el papel de Cs en las elecciones catalanas?

“El nacimiento de Cs y su trabajo en Cataluña ha demostrado que la sociedad no quiere a los independentistas, así que mantenemos nuestros objetivos y compromisos. El verdadero drama es que Sánchez esté utilizando su estructura de partido para mantener hasta el último minuto, en el peor momento de la pandemia, a un candidato ministro o a un ministro candidato. La sociedad sabe que las decisiones de Illa no han sido por cuestiones epidemiológicas, sino políticas”.