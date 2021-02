Canarias suma 161 contagios y seis fallecidos con Covid en las últimas 24 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 161 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, a los que hay que añadir 44 casos relacionados con un cribado entre personas migrantes en la isla de El Hierro. El total de casos acumulados en Canarias es de 38.145 con 6.827 activos, de los cuales 75 están ingresados en UCI y 297 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de seis personas en Canarias: dos mujeres de 75 y 84 años y dos varones de 63 y 88 años en Gran Canaria; un varón de 57 años en Tenerife, y una mujer de 72 años en Lanzarote. Todos permanecían ingresados, padecían patologías previas y habían experimentado un empeoramiento clínico. Además, cinco de los seis fallecidos estaban asociados a brotes familiares.

Por islas, Tenerife suma hoy 43 casos con un total de 16.097 casos acumulados y 2.129casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria notifica 85 casos más, con 15.660 acumulados y 3.852 activos. Lanzarote suma 18 nuevos casos, con 4.195 acumulados y 589 activos; Fuerteventura tiene 1.498casos acumulados con seis más que la jornada anterior y 117 activos. La Palma suma seis casos más, con 369 acumulados y 34 activos; La Gomera suma dos casos nuevos, por lo que sus acumulados son 209 y sus activos, 2. Por su parte, en El Hierro, los casos acumulados se sitúan en los 267 y sus activos son 104, al sumar a su estadística 1 caso autóctono y 83 casos vinculados a la migración.

En el caso de El Hierro, estos 83 nuevos positivos detectados en un cribado y que suben a la estadística, se corresponden a los casos relacionados con la migración y que estaban pendientes de validación estadística. Estas personas, según establece el protocolo, están siguiendo el aislamiento prescrito, por lo que no suponen un riesgo para la transmisión comunitaria del coronavirus. Por este motivo, aunque los datos consten en la estadística oficial, no se tendrán en cuenta a la hora de analizar los parámetros que determinan la actualización de los niveles de alerta de cada una de las islas, por lo que no afectarán a un cambio de nivel en la alerta en la isla.

Hasta hoy se ha realizado un total de 831.118 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.044 se corresponden al día de ayer.