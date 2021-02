El Pleno, en Arona, que debatirá el pase de Mena al grupo de no adscritos será el 8 de marzo

El Pleno extraordinario solicitado por todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Arona, en el que se debatirá el pase del alcalde, José Julián Mena, al grupo de no adscritos -único punto del orden del día- ya tiene fecha: se celebrará el próximo 8 de marzo.

La convocatoria, pedida 24 horas después del último Pleno municipal por el sector del PSOE crítico con el regidor y los grupos de Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos Por Arona, Sí Podemos Arona y Ciudadanos, ha sido fijada con el informe contrario del secretario del Ayuntamiento, Pedro Javier Hernández, que considera que el punto no debe ser debatido mientras la Justicia no se pronuncie sobre el recurso presentado por Mena (una demanda civil con solicitud de medidas cautelares) contra su expulsión del Partido Socialista. A pesar del informe desfavorable de la convocatoria por parte del secretario, la ley obliga a la celebración del Pleno.

Además, según confirmaron fuentes del grupo de Gobierno, el informe del instructor (uno de los cuatro funcionarios municipales habilitados para ello) que debía aclarar si procedía recusar al secretario, tal como había pedido formalmente el exconcejal de Urbanismo Luis García desde el grupo de no adscritos, concluye que no existe causa objetiva para que el secretario sea recusado y, por tanto, no procedería su abstención en el debate plenario que debe determinar la condición política del alcalde.

diputado del común

Por otra parte, concejales socialistas contrarios a la continuidad de Mena en la Alcaldía trasladaron ayer al diputado del Común, Rafael Yanes, su queja por la falta de respuesta del grupo de Gobierno a dos informes solicitados este mes, expedientes que, según aseguraron fuentes municipales, serán respondidos en breve.