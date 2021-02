Fernando Simón rechaza, por ahora, crear un pasaporte Covid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rechazado que, por ahora, se vaya a crear un pasaporte de vacunación Covid-19, señalando de que antes de implantarlo hay que hacer “mucho trabajo de fondo”.

Simón se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, haya asegurado este lunes que se utilizarán los corredores turísticos, incorporando el certificado de vacunación “como elemento de movilidad segura”.

Además, Maroto ha informado de que se está trabajando dentro del Gobierno y en el seno de la UE y de la OCDE, liderando una iniciativa para poder adoptar protocolos comunes y que genere la confianza que necesitan los viajeros para recuperar viajes seguros.

“Esto es una cosa que tenemos en mente desde hace mucho tiempo y, de hecho, ya se piden pruebas PCR e, incluso, de antígenos. No obstante, y respecto a la vacuna, no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo puesto que requiere mucho trabajo de fondo”, ha zanjado Simón.