Imanol vuelve a encandilar a los usuarios de Twitter con otro ‘fotón’ de Tenerife

El fotógrafo Imanol Zuaznabar ha vuelto a encandilar a los usuarios de Twitter con una espectacular instantánea de la isla de Tenerife; en esta ocasión, con una panorámica del amanecer en la playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz.

Hace menos de un mes, justo tras la segunda gran nevada del año en la Isla, el joven vizcaíno ya nos sorprendió a todos al recorrer “34 kilómetros a temperaturas bajo cero” para sacar una foto del Teide que fue muy comentada en la red social.

Panorámica del amanecer de hoy sobre la Playa de las Gaviotas en Tenerife. pic.twitter.com/QISYcEn61F — Imanol Zuaznabar (@I_zuaznabar) February 26, 2021

La gran pasión de Imanol, afincado por amor en Tenerife, es la naturaleza extrema. De hecho, es el autor de Troposfera, un libro donde recoge un sinfín de “cielos, nubes, tormentas o atardeceres de todo tipo”, relató a Diario de Avisos.

En aquella ocasión llegó a admitir que está “un poco loco”, pero esto no le impide ser perseverante, una de las claves de su éxito. “Intento buscar un poco lo difícil o lo imposible. Me gusta mucho la naturaleza extrema y todo lo que sea complicado de retratar, o bien que entrañe una mayor dificultad. Eso es lo que más me motiva”.