Las inéditas imágenes del aterrizaje del Perseverance de la NASA en Marte

La semana pasada el rover Perseverance de la NASA aterrizó con éxito en Marte. Un aterrizaje muy esperado por el equipo de la NASA que ha trabajado durante años en esta misión.

El rover Perseverance ha enviado fotografías en las que se ve el lugar donde se encuentra y cómo se encuentra. Pero la NASA ha publicado en su cuenta de Twitter el vídeo del aterrizaje.

Según los expertos, el aterrizaje del Perseverance fue complejo y, a la vez, exitoso. Un descenso que duró 7 minutos y que no se pudo controlar en directo puesto que cada señal o orden tarda 11 minutos en ser recibida y procesada por el Perseverance.

El Perseverance está, sin duda, repleto de instrumentos de alta precisión y herramientas científicas para recoger muestras de Marte. Pero además tiene 19 cámaras y dos micrófonos para capturar toda la información del entorno.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021