Las obras para limpiar el barranco del Cercado, en Santa Cruz, empiezan el lunes

Cada vez que llueve con fuerza, los vecinos de El Regente cruzan los dedos para que el barranco del Cercado, a su paso por este núcleo de Anaga, no desborde y los deje aislados. Por eso llevan años reclamando, por un lado que el Cabildo termine el encauzamiento que ya ha realizado en el resto del barranco, y por otro, que, mientras eso llega, se mantenga limpio el cauce para que los acarreos no acaben taponando el paso del agua. Esa limpieza más a fondo por fin se podrá llevar a cabo a partir de lunes, fecha en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya podrá meter una pala en el cauce del barranco, tras obtener la autorización del Consejo Insular de Aguas (CIA). Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS la concejala responsable del Distrito Anaga, Macu Fuentes, tras comunicárselo a los vecinos. Tal y como detalló Fuentes., “para meter la pala en el fondo del barranco necesitamos primero hacer una rampa, y eso es lo que nos ha retrasado. Los técnicos del Ayuntamiento y el Cabildo se estaban poniendo de acuerdo en la mejor forma de abordar esta limpieza. Una vez que se han puesto de acuerdo nos han autorizado a empezar con la obra”.

Una intervención que, detalló Fuentes, consistirá, además de limpiar de acarreos y maleza, “en rebajar el fondo del barranco para intentar ganar algo de altura con respecto a los laterales. Si todo va bien, la obra debería durar entre 15 y 20 días”. Una vez finalizada la obra, que será ejecutada por la empresa que tiene adjudicado el mantenimiento en el área de Medio Ambiente, se desmontará la rampa. La concejal señala que “debemos darnos toda la prisa que podamos porque esa rampa debe se desmontada a la mayor brevedad posible porque si lloviera con fuerza sería un obstáculo para que corriera el agua”.

En cuanto a las últimas lluvias, Fuentes detalló que el agua corrió sin mayor incidencia. “Nosotros llevamos desde el verano haciendo limpieza en los barrancos de Anaga, con las cuadrillas de empleo social. En el del Cercado estuvimos trabajando entre octubre y diciembre, sacando todo el cañizo que se había acumulado, un trabajo que ha permitido que ahora el agua corriera por el barranco sin encontrarse impedimentos”.

Competencias

Fuentes sí que quiso dejar claro que la actuación que comienza el lunes, “la hace el Ayuntamiento porque estamos al lado de los vecinos, pendientes de su seguridad, pero no es nuestra competencia. La hacemos porque el Cabildo no lo ha hecho, y no vamos a dejar a los vecinos sin respuesta”. Fuentes instó al Consejo Insular de Aguas a buscar los fondos, ya sea en Europa, o modificando su propio presupuesto, para terminar la obra de encauzamiento del barranco, “porque es lo único que dará seguridad de forma duradera a los vecinos de El Regente”.