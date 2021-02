Ni la COVID puede con la Super Bowl

Ni siquiera la COVID-19 podrá con la Super Bowl, la final del campeonato de la National Football League (NFL), que se celebra en la madrugada de este lunes en el Raymond James Stadium de Tampa con la presencia en las gradas de 22.000 aficionados. En uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo, se enfrentan los Tampa Bay Bucaneers de Tom Brady y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. El duelo está servido entre los dos mejores quarterbacks del momento: Brady lo lleva siendo desde hace muchos años (y probablemente es el mejor de la historia) y Mahomes quiere convertirse en su sucesor. A pesar del alarmante número de contagios y de muertes que se producen a diario en EE.UU., el país se detendrá para contemplar uno de los diversos productos que ha logrado vender al mundo, por mucho que las reglas del juego sean enrevesadas y la mayoría de mortales las desconozcan. En Tenerife también la Super Bowl tendrá sus espectadores. Los Tenerife Helldogs no se perderán lo que para ellos es la final de las finales.

Los Perros del Infierno son el equipo de fútbol americano de Santa Cruz de Tenerife. Lo forman 25 componentes y el próximo 14 de febrero van a empezar la temporada 2020/2021 compitiendo en la Serie C de la Liga Nacional, liga organizada por la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA). “Nosotros surgimos de otro equipo que había en el norte de la Isla y que ya no existe. Nos quedamos ocho componentes que nos reunimos para seguir jugando al fútbol americano y para intentar ir a competir a la península, porque aquí apenas hay equipos”, explica Juan Pedro Casañas, presidente del equipo y uno de sus fundadores. Nacen en 2018 y entrenan en el Campo de Añaza.

Antes de la cuarentena lo hacían tres días por semana, pero ahora tienen que pedir permiso para entrenar debido a la situación sanitaria existente. No obstante, siempre se han encontrado facilidades a la hora de poder trabajar. Más ahora que su debut nacional está a la vuelta de la esquina. “Cuando empezamos a crecer logramos tener un patrocinador, aunque ahora ya no lo tenemos, y logramos traer de la península un entrenador. Él nos ha ayudado a mejorar mucho y, además, ha conseguido que entremos en la Serie C de la Liga Nacional, lo que es la tercera división del país. Seremos el primer equipo canario que juega una liga nacional. Jugaremos en el segundo grupo, que está formado por cuatro equipos. En el otro grupo hay otros ocho equipos y el que gana de cada grupo, se enfrenta en la final. Nosotros nos enfrentaremos a un equipo de Santander, otro de Guadalajara y otro de Zaragoza”, relata el presidente de los Helldogs, quien también reconoce que es fácil mover a un grupo a la península sin un apoyo fuerte detrás: “Cuando perdimos a nuestro principal patrocinador, nos han ayudado pequeños comercios, pero los componentes se costean los viajes. El club puede pagar las estancias, las comidas y los gastos que conllevan los partidos. El resto se lo costean los propios jugadores. Al final hemos podido sacar las cosas adelante, pero es verdad que nos haría falta un patrocinador mayor”.

La NFL y el fútbol americano cada vez tienen más presencia en España. Aunque sigue siendo un deporte minoritario, el fútbol americano está ganando popularidad con el paso de los años. Un interés por este deporte que se centra principalmente en la Super Bowl, más que en el día a día de los equipos de la NFL. La Super Bowl se ha convertido en un gran evento para los aficionados españoles. “Todos los años la vemos juntos, aunque este año será diferente. La seguimos y tenemos nuestros particulares piques, ya que cada uno es aficionado de un equipo. Este año estamos convencidos de que será una buena Super Bowl, porque los dos quarterbacks que se enfrentan son una maravilla. Yo espero que ganen los Kansas City Chiefs, con Mahomes a la cabeza. Ya el año pasado fue capaz de ganarla y ya es hora que Brady pase ese testigo a Mahomes”, desea Juampe, que será uno de los aproximadamente 200.000 aficionados al fútbol americano que trasnochan cada año para ver el encuentro que ofrece Movistar Plus, plataforma de televisión de pago que tiene los derechos audiovisuales de la NFL.

La implantación de este deporte en España va en aumento cada año. En el año 2012, cuando se creó la FEFA, el país contaba con 5.615 futbolistas federados. Un número que ha crecido hasta los 7.349 futbolistas federados en 2019. En Canarias también tiene su cuota de protagonismo, aunque sea menor, con los tres equipos que existen. Como explica con pasión Juan Pedro, el fútbol americano tiene abiertas sus puertas a todo el mundo que quiera acercarse: “Yo siempre he practicado deportes. Primero baloncesto, luego fútbol, pero siempre me llamó la atención el fútbol americano al verlo en la televisión. Un día conocí a un chico que me invitó a un entrenamiento y desde que me puse por primera vez el casco y la coraza me encantó. Es un deporte muy diferente que lo puede practicar gente muy diversa. Desde los más flacos o pequeños, a la gente muy grande y gruesa. En el fútbol americano hay posiciones para todos. Además, somos una familia y yo animo a la gente a que se acerque y conozca el fútbol americano”.

Cada año, más de 100 millones de estadounidenses siguen la Super Bowl, la gran final de la National Football League (NFL). Además, entre 50 y 65 millones de personas siguen el partido en el resto del mundo.