Ramis, pendiente de recuperar efectivos

La ausencia el pasado fin de semana de Aitor Sanz fue fundamental para que el CD Tenerife no sacase nada positivo en su visita a Butarque. El centrocampista es el pulmón de este equipo y su ausencia la notan en exceso sus compañeros. Se perdió el duelo ante el Leganés por unas molestias en los isquiotibiales y por los muchísimos minutos acumulados que lleva en sus botas. El madrileño es una de las grandes dudas que tiene Luis Miguel Ramis antes de medirse este domingo al Alcorcón.

Aitor descanso el pasado fin de semana y podría reaparecer en el Heliodoro este domingo. El medio entrena estos días con sus compañeros y hoy su preparador desvelará, durante la rueda de prensa previa al choque, si está en condiciones de jugar.

Fue la principal ausencia de la lista de 23 jugadores que se desplazaron a Madrid el pasado fin de semana, mientras que la gran novedad fue el regreso de Samuel Shashoua, recuperado de una microrrotura fibrilar en el abductor derecho. “Creo que ahora soy más fuerte mentalmente. Tengo ahora muchas más ganas de fútbol, una vez superada la lesión. He vuelto con mayor fuerza. Después de haber estado parado cuatro semanas, entiendo que debo ir con cuidado, pero lucho para reencontrarme con mi mejor versión física”, dijo el inglés esta misma semana al programa de radio oficial del club, Bota Heliodoro.

Otro jugador al que el míster espera para dentro de pocas fechas es el uruguayo Gio Zarfino. De hecho el ex del Extremadura ya no apareció en el último parte médico que, esta misma semana, difundió el club, por lo que está en la recta final de su recuperación y no sería de extrañar que entre en la convocatoria del choque de este domingo.

Por su parte Bruno Wilson, quien padece una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho, sí que retrasará su reincorporación. Los antecedentes con casos similares indican que el defensa podría estar de baja entre cuatro y seis semanas. El luso ya causó baja por esta lesión de cara al partido contra el Rayo Vallecano.

Los que sí están descartados con seguridad son Borja Lasso y Jacobo González, por sus lesiones de larga duración.