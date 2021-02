Simón: “La cuarta ola será de menor envergadura y más lenta”

Fernando Simón no descarta que llegue una cuarta oleada de la pandemia una vez se venza esta tercera. “Por su puesto que es posible que haya una cuarta ola”, pero cree que será “de menor envergadura y mucho más lenta”.

“Si hay una cuarta ola va a haber más personas inmunes, cada semana que pasa hay 400.000 más que han recibido al menos una dosis de la vacuna, y la probabilidad de que una siguiente sea muy rápida es cada vez menor. Es probable que tengamos una ola de menor envergadura y mucho más lenta, que nos dé margen para tomar medidas”, argumentó.

España notificó 47.095 positivos durante el fin de semana, 3.218 de ellos en las últimas 24 horas, datos inferiores a los 79.686 de la semana pasada. La cifra total de contagios es de 2.989.085. La incidencia acumulada a 4 días es de 667 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, se registró el peor fin de semana de fallecidos: 909.

Sobre la evolución general de la pandemia, Simón celebró el “periodo de descenso”, pero advirtió de que los datos de incidencia de 667 positivos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas “siguen siendo muy elevados”. “Es cierto que estamos descendiendo, si bien la tendencia es favorable, no se puede pensar que estamos en niveles de riesgo bajo. Seguimos estando en niveles muy muy altos”.

Además, prevé que “en los próximos días se mantenga la tendencia descendente”, pero apuntó que “ahora mismo prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están en situación de muy muy alto riesgo”. “Los datos son ligeramente menores en cuanto a ocupación de UCI con respecto a la semana pasada. Pero estamos todavía con una presión enorme con un 43%de ocupación a nivel nacional”, lamentó.

Cepas británica, sudafricana y brasileña

Asimismo, Simón informó de que las comunidades notificaron al Ministerio hasta 479 casos confirmados de la variante británica, dos de la sudafricana y una de la brasileña. Señaló que “hay más casos de la variante británica, pero no han sido notificados oficialmente”. En cuanto a los de la sudafricana, se trata de dos personas que viajaron desde el país y en principio “no se habría producido ningún caso secundario”. En el caso de la cepa brasileña, el contagiado viajó a Manaos y fue identificado en el aeropuerto a su entrada, “puesto en cuarentena y secuenciadas sus muestras”. “En principio no debería haber producido transmisión, venía con resultado negativo y no estaba en alto riesgo de transmisión”.