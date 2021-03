Autorizadas en Canarias las movilizaciones del 8-M

TINERFE FUMERO / JUAN J. GUTIÉRREZ

Entre el ejercicio de un derecho innegociable, como son todos los fundamentales que reconoce la Constitución española, y el temor a la pandemia actual, Canarias se prepara para celebrar un nuevo 8 de Marzo (8M), la fecha que celebra la revolución más importante acaecida en el último siglo y medio, como es la de las mujeres y los hombres que luchan contra la discriminación por razón de sexo.

El asunto, harto controvertido, no está resultando pacífico. Mientras las plataformas feministas piden “no quedarse en casa” este 8M, la Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado 15 manifestaciones en todo el Archipiélago. Por el contrario, Salud Pública y el propio Gobierno de Canarias las desaconseja. De esta manera, se celebrarán cuatro en Tenerife otras seis en Gran Canaria, dos en La Palma y una en cada una de las restantes islas, siempre con el ruego encarecido de todas las partes implicadas en que se respeten las medidas anticovid.

Para justificar las autorizaciones, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, reconoció ayer en COPE Canarias que le consta el informe de Salud Pública que desaconseja las manifestaciones, “pero estamos ante un derecho fundamental”.

Explicó que desde el estado de alarma en marzo del año 2020, se han autorizado más de 680 concentraciones y manifestaciones en Canarias. “Todas han contado con informes similares del Gobierno de Canarias y eso nos permite hacer restricciones, pero no prohibirlas”. “Ha habido pronunciamientos judiciales sobre este tema, y es un derecho fundamental que, salvo que se den circunstancias similares a las ocurridas en Madrid, por la enorme concentración de peticiones que suponen una previsión de manifestantes en un número que si hace, desde mi punto de vista y como decidió mi compañero, se llegue al extremo de prohibirlas”, argumentó Pestana. Sin embargo, continuó “no es el caso de Canarias, pues las 15 manifestaciones solicitadas, no coinciden ni en hora ni en día, y si coincide en el día no lo hace en la hora y, por tanto, no hay ese riesgo de concentración”.

Más claro no pudo ser Pestana cuando añadió que le parece bien que el Gobierno de Canarias “no recomiende acudir a esas concentraciones y, personalmente, no recomiendo que se vaya a las concentraciones, pero no puedo prohibir un derecho fundamental”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quiso apartarse de la “polémica” en cuanto a que la Delegación del Gobierno en las islas autoriza las manifestaciones, mientras que Salud Pública las desaconseja. “Ahora es el momento de recuperar la salud”. “Nos hubiera encantado poder estar, reivindicamos estar, queremos estar, hay que estar”, apuntilló durante la presentación de la campaña del 8M del Gobierno regional para incidir en que la defensa del feminismo, pero “tenemos que defender que tenemos que recuperar la salud, cuanto antes estar en los ratios de antes de marzo, de antes de acabar el 2019, recuperar esa ansiada normalidad, pero en presencia de manifestaciones o sin ellas estaremos ese 8M con las mujeres”, apuntilló Torres.

Por su parte, el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, Amós García, apoyó la reivindicación pero aseguró que “no es bueno que se realicen concentraciones” y pidió que sus demandas “justas y necesarias” se hagan de otra manera. “No es bueno que se realicen concentraciones, no es bueno tampoco un concierto de música rock, que me encantaría, pero hay que buscar métodos alternativos”, afirmó. García admitió que “es un tema delicado” porque se junta la “necesaria reivindicación feminista” y el contexto de una pandemia sanitaria en el que las aglomeraciones de personas “tienen un riesgo grave para la salud pública”, reiteró.

Convocatorias

En Tenerife la Plataforma Feminista 8M Tenerife “animó a no quedarse en casa el 8M” y por ello organiza concentraciones descentralizadas en Arona, La Laguna, Puerto de la Cruz y Adeje bajo el lema Feminismos canarios sin fronteras. Además, mañana, a las 19.00 horas, habrá una concentración virtual para las mujeres que quieran sumarse a las reivindicaciones. También tendrán presencia en la manifestación en apoyo de los migrantes que se celebrará hoy en La Laguna desde las 10.30 horas desde Las Raíces.

El lunes 8, en Los Cristianos el encuentro tendrá lugar frente al Centro Cultural a las 10.00 horas. Mientras que en Adeje comenzará a 17.00 en la Plaza Tierra Lavada de Los Olivos.

En el Norte de la Isla, en el Puerto de la Cruz, el encuentro arrancará a la 17.30 horas en el Monumento a la Pescadora.

Mientras que en La Laguna, la concentración se iniciará a las 19.00 horas en el cruce de las calles Viana y la Carrera.

A una de sus portavoces, Carmen Pérez, le parece “curioso” que sea ahora cuando las autoridades “salgan públicamente a decir que no reunimos las condiciones” más aún cuando anteriormente no han publicado “nada” sobre cientos de concentraciones anteriores que se han celebrado “todos estos meses, todo el mundo ha tenido ese derecho”, e incluso “muchas sin cumplir, sin permisos, sin mascarillas y sin distancias”, ha sentenciado.

Por lo que respecta a La Palma, se realizarán dos cadenas humanas en los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma; al igual que en Gran Canaria (en la capital y Vecindario) y sendas concentraciones en Lanzarote y Fuerteventura.

Por su parte, desde la Red Feminista de Gran Canaria, se insistió en que “la gente no está siendo justa con la lucha feminista”, en relación a quienes se oponen a que se convoquen actos por el 8M, porque “ha habido otras movilizaciones convocadas sin polémica”.

Nayra Marrero, en esta línea, se ha preguntado si “no será que nos tienen miedo porque esta lucha es potente”, por lo que “demostraremos que es posible mantenerla cumpliendo con las medidas sanitarias”.

La Red feminista y el movimiento “no va a abandonar la calle” y el 8M se “teñirá de violeta y de nuestras reivindicaciones feministas”, para que “se sumen quienes quieran y puedan” o a través de las convocatorias virtuales, vistiendo de violeta o “como cada uno interprete”.

Prohibida en Madrid pero no en Castilla León, Galicia o Cataluña

La delegación de Gobierno en Madrid denegó el permiso para celebrar las manifestaciones del 8M tras estudiar recorridos, duración, previsión de asistencia y lugares de celebración. En regiones como Galicia (85 actos), Comunidad Valenciana (40), Castilla y León (22) o Cataluña (en Barcelona será estática) siguen adelante n