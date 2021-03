Desconvocado el pleno extraordinario del lunes en Arona tras el auto judicial favorable a Mena

No habrá pleno extraordinario el próximo lunes en Arona. La entrada en el Ayuntamiento del auto de la juez del Juzgado número 1 de Primera Instancia de Arona, que suspende cautelarmente la expulsión del PSOE del alcalde, José Julián Mena, ha llevado al secretario municipal a elaborar un informe en el que señala que no hay lugar para la celebración de la sesión extraordinaria.

Entiende el secretario que, al ser el único punto del orden del día dar cuenta al Pleno de la condición de no adscrito del regidor y puesto que ya ha entrado el auto 109 / 2021 de 4 de marzo del Juzgado en el que se procede a suspender la ejecutividad de las resoluciones de expulsión del alcalde, ya no hay lugar a la celebración del pleno, puesto que la medida adoptada por el PSOE queda privada de eficacia y no puede desplegar efecto alguno.

Basándose en dicho informe, la alcaldesa accidental, Raquel García, ha dictado una resolución que desconvoca el pleno del lunes.