El Ayuntamiento de Icod es sancionado por vulnerar datos de ciudadanos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto una sanción de apercibimiento al Ayuntamiento de Icod de los Vinos porque en el proceso de Participación Ciudadana para la Recuperación de la Playa San Marcos se vulneraron dos artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos al entregar el alcalde, Francis González, al Consejo de Recuperación de la Playa -formado por miembros de los distintos grupos políticos municipales y dos asociaciones- un pendrive que contenía los nombres y apellidos, DNI y correo electrónico de los participantes en dicho proceso.

Así lo recoge la notificación enviada días atrás al Consistorio y ante la que se presentará un recurso de reposición y se agotará la vía administrativa, según confirma el alcalde a este periódico porque entiende que “no está ajustada a derecho”.

Fue en diciembre de 2019 cuando la AEPD recibió dos reclamaciones con las correspondientes pruebas que dieron paso al inicio de un expediente sancionador; la de un particular que consideró que “en ningún momento le hicieron firmar un documento en el que permitía la divulgación de los datos y de los que tampoco tiene por qué enterarse ningún partido político” y otra de un concejal pero no especifica la formación política a la que pertenece.

“No hubo voluntad ni intencionalidad en dar datos de personas que hayan alegado. Es verdad que son datos, pero hay que recordar que la Plataforma SOS Salvar San Marcos recogió firmas en su momento, las presentaron y las hicieron públicas. Cuando eres parte de un consejo, de una comisión o de una formación política, tienes la obligación de guardar secreto de los datos, por lo tanto, si alguien ha incumplido o ha hecho un mal uso de ellos no es quien entregó la información sino quien la sacó más allá de las mesas de debate y no es precisamente el grupo de gobierno”, expone González.

El proceso de participación ciudadana se inició el 25 de julio de 2019 con el lema ‘Nos mojamos por San Marcos’ apenas asumió el nuevo Gobierno de CC-Cs. En julio del año pasado dimitieron todos los representantes de la Plataforma ciudadana SOS y de los grupos de la oposición (Alternativa Icodense, PSOE, PP y Somos Icodenses) en el Consejo Municipal de Recuperación de este enclave costero, por discrepancias con el alcalde.

Francis González culpa al PSOE de un posible retraso en el proyecto

El proyecto de recuperación del enclave costero ha sido controvertido desde sus inicios. En mayo del año pasado se llevó a Pleno la propuesta del grupo de gobierno que está pendiente del visto bueno de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, que ha enviado un solicitud de prórroga del convenio con el Ayuntamiento. Así se informará hoy en la sesión que celebra el Consejo de Recuperación de la Playa, confirma Francis González.

El mandatario culpa al PSOE de un posible retraso en el proyecto “que quiere condicionar cualquier tipo de actuación en la bahía al estudio de un organismo estatal.

“Entiendo que es una maniobra política del PSOE que no quiere que salgan las actuaciones en la playa de San Marcos. Los proyectos y los estudios están realizados y ahora solo falta voluntad política para cumplirlos y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados”, advierte el regidor.