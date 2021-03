El Barrio de San José de El Suculum, sin red eléctrica desde el domingo

Los vecinos del Barrio de San José de El Suculum, en Santa Cruz, se encuentran sin red eléctrica desde este domingo.

Aseguran que es un problema que ocurre con frecuencia y que genera muchas molestias y pérdidas. Algo que además afecta a las instalaciones de telecomunicaciones. A la telefonía y a la televisión, en toda la zona de San Andrés.

A pesar de que los vecinos han llamado en reiteradas ocasiones y han realizado muchas reclamaciones, la empresa responsable del suministro eléctrico no consigue resolver el problema. Apuntan los vecinos que la avería no está en el transformador, sino que se encuentra en la propia red eléctrica de media tensión que está dentro del barrio y no consiguen localizar. Su antigüedad y mal estado estaría provocando este problema.