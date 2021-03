Más de 1.000 inmigrantes permanecen en las carpas instaladas en Las Raíces

Ya son más de un millar de personas las que han sido trasladadas al campamento provisional para inmigrantes de Las Raíces, en La Laguna. Así lo afirman a DIARIO DE AVISOS activistas de la denominada Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, movimiento social que ha dado soporte médico, ropa y alimentos a los usuarios del recurso y que continúa expresando su malestar por las condiciones de acogida ofrecidas; no dudan en hablar de “hacinamiento”.

Las largas colas que los internos del recinto han de hacer cada día para comer, que fueron desveladas por este periódico la semana pasada, no han hecho más que empeorar, tal como se desprende de unas nuevas imágenes a las que ha tenido acceso el Decano, y en las que se pueden observar varios grupos de inmigrantes agolpados, ayer, en los exteriores de la carpa donde van a recibir el almuerzo. Unas circunstancias que no favorecen a la convivencia, dada la frustración que les invade al no poder continuar su proyecto migratorio y las aglomeraciones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por esta redacción, los voluntarios de la Asamblea con formación en la rama sanitaria atienden, de media, a 80 personas al día con distintas patologías, algunas de ellas, según dicen, “graves”, y para otras incluso sería necesario tomar antibióticos. Y esas críticas, que han esgrimido desde que se procedió a la apertura del centro, tienen previsto ponerlas de manifiesto mañana, con una marcha que partirá a las 10.30 horas del Rodeo Alto con destino la plaza del Adelantado, tras la cual habrá una rueda de prensa.