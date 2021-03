Miguel Concepción muestra su confianza en Luis Miguel Ramis

Miguel Concepción fue protagonista ayer en los micrófonos de la Cadena COPE en Tenerife en su espacio de deportes, donde apostó por la continuidad de Luis Miguel Ramis al frente de la primera plantilla blanquiazul y ofreció su particular visión del derbi del próximo fin de semana.

El mandatario de la escuadra tinerfeñista no ocultó su satisfacción con el trabajo que ha hecho el actual entrenador del equipo. Ramis cogió a la plantilla en una delicada situación clasificatoria y ha sabido encontrar la fórmula para sumar los puntos necesarios para alejarla de la zona de peligro.

“Lo más seguro es que Ramis siga la próxima campaña”, señaló el dirigente palmero, que confesó que “queremos darle continuidad al proyecto y sería una ventaja para nosotros poder seguir contando con él”. A partir de ahora, será el director deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero, el que deba encontrar el momento idóneo para tratar con el técnico su continuidad. “En cuanto lo estime oportuno comenzarán las negociaciones y, si hay predisposición por las dos partes, seguirá”, dijo Concepción en relación a la labor que tendrá que liderar ahora Cordero para convencer a Luis Miguel Ramis.

Sí aclaró el presidente blanquiazul que el equipo está centrado ahora en lograr el objetivo prioritario, que no es otro que “acabar lo más arriba posible la temporada”. “No hemos hablado todavía del próximo proyecto porque estamos centrados en acabar lo mejor posible esta temporada, ya que queremos llegar lo más arriba posible”, dijo Miguel Concepción, centrado esta semana en el duelo de máxima rivalidad en el que espera que su equipo se pueda tomar la revancha de la traumática derrota de la primera vuelta con aquel autogol del cancerbero Adrián Ortolá.

“Por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar. Saldremos con mentalidad ganadora. Ellos vencieron en la ida, ahora nos toca a nosotros”, dijo Concepción antes de señalar que el conjunto de Pepe Mel “tiene un gran potencial, pero nosotros queremos darle una alegría a la afición”.

Será un nuevo clásico canario sin espectadores en las gradas, algo que, según Concepción, le resta ambiente a un deporte en el que el espectador es “la esencia”. “El público es la esencia del fútbol, y más en partidos como este. No acabamos de acostumbrarnos a ver los estadios tan desangelados”, dijo el presidente blanquiazul, que espera que siga la racha de 18 años sin triunfos amarillos en el coliseo tinerfeñista.

“Las estadísticas están para romperlas, los derbis tienden a estar muy igualados. No importa ni la clasificación, se impone más el corazón. Creo que, si algo tienen estos dos equipos, es el mutuo respeto. Hay rivalidad deportiva, pero rivalidad sana”, comentó el mandatario antes de referirse a su convencimiento de que “si jugamos con orden y no perdemos la concentración podemos ganarle a cualquier equipo”.

Concepción no ocultó sus ganas de que el equipo mantenga su buena línea para aspirar a algo más que permanecer. “No podemos dejar escapar puntos en casa, hay que sumar 50”, manifestó, aunque quiso centrarse en el derbi canario.