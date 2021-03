Ramis: “Que no haya aficiones en las gradas no nos resta motivación”

Luis Miguel Ramis vive esta semana pensando en la responsabilidad extra con la que juega su equipo esta semana. El del domingo frente a la UD Las Palmas es uno de los partidos más importantes de la temporada, por mucho que, como siempre, se jueguen tres puntos. Él lo sabe porque lo vivió en sus carnes siendo jugador y ahora trata de trasmitir ese compromiso a sus futbolistas.

-Esta semana no hace falta motivar a los jugadores. Más bien, todo lo contrario, tocará frenarles.

“Toca trabajar bien durante la semana y que los jugadores estén atentos para que vean bien lo que queremos de ellos en el partido. Es verdad que hay un componente motivacional importante, por lo que los sentimientos están más a flor de piel. Hay que tratar de entrenar bien y saber que tenemos tres puntos importantes en juego”.

-¿Los que tiran del carro esta semana son Suso, Aitor, Carlos Ruiz, Dani y los que ya saben lo que se juega este domingo?

“Ellos son muy respetados y están dando un rendimiento altísimo y eso también da ejemplo al resto. Cada uno aporta el máximo desde su posición”.

-¿El del domingo es el derbi menos derbi de la historia?

“El que no haya aficiones en las gradas hace que se pierda un poco de esencia de lo que son estos partidos. Al final no hay colorido ni empuje. Desafortunadamente ahora no puede ser, pero nosotros como profesionales también estamos obligados, desde el césped, a mandar mensajes a las aficiones”.

-Jugando con el CD Tenerife tuvo la oportunidad de disputar un choque de este calibre. ¿Qué recuerdos guarda de él?

“Recuerdo el calor de la afición y el vibrar de una ciudad. Suelen ser partidos equilibrados, muy competidos, de mucho respeto entre ambos equipos y en el que se juegan tres puntos muy importantes. Simpre son especiales y el colorido de las gradas es espectacular en este tipo de partidos. Viaja mucha gente de la otra Isla y eso lo convierte en una fiesta. De eso es de lo que se trata. Pero que no haya espectadores en las gradas no nos resta motivación, ya que nos jugamos tres puntos importantes y el empuje de ganar a Las Palmas puede ser importante”.

-No parece que ninguno de los dos parta como favorito.

“Es verdad que suelen ser partidos bastante equilibrados. Estamos un punto por encima, pero eso no define lo que va a suceder en el partido.Los detalles son importantes, al igual que no cometer errores”.

– Las Palmas destaca por su potencial ofensivo, donde acumulan a algunos de los mejores atacantes de la categoría. ¿Toca defender mejor que nunca?

“Tratamos de ser un equipo sólido siempre. Ya hemos ido a campos como el del Leganés, Rayo o Zaragoza, que son equipos que siempre generan, y los hemos logrado maniatar bien. Todos los partidos requieren de mucho rigor defensivo, ya que el rival siempre tiene potencial. Ante eso siempre hay que tener respuesta. Me preocupa no cometer errores, ser solidarios y tener un sentimiento colectivo grande, como lo hemos tenido hasta ahora”.

-Sin embargo en defensa muchas veces hacen aguas.

“Todos los equipos tienen puntos fuertes y débiles. Nosotros también. Lo importante es detectarlos, trabajarlos y creer en el camino que tenemos. Esperamos generar en ataque lo suficiente como para desordenar al rival”.

-Suso disputó en La Rosaleda minutos de calidad. ¿Tiene opciones de jugar de inicio el domingo?

“Todos tienen posibilidades y son importantes. Una buena noticia es que llegamos con casi todos disponibles y eso es bueno porque todos aportan al colectivo desde el plano individual. Suso es uno de los capitanes y su mensaje cala entre todos. La madurez que aporta es muy importante para el grupo. Formar un equipo implica tener jugadores que sepan manejar situaciones determinadas y difíciles. Afortunadamente nosotros los tenemos”.

-Le salió bien la jugada de reservar a Aitor y a Carlos Ruiz. Eso indica la importancia que le da el cuerpo técnico al partido del domingo.

“Trabajamos cada semana en lo que consideramos mejor para cada partido y no hay que olvidar que ahora vienen una época en la que habrá una carga importante de minutos. Para nosotros es importante tener a todos muy metidos y con posibilidades de competir, ya que nos hará falta. Todos merecen tener una oportunidad para seguir aportando su trabajo. Opinamos que era lo mejor repartir responsabilidades. Es muy bueno tener un grupo amplio de jugadores que te ofrezcan una serie de soluciones diversas”.

-Su equipo se está acostumbrando a que haya suspense hasta la recta final de los partidos. ¿Le gustaría cerrar antes los duelos?

“Hay partidos en los que te puedes adelantar antes y en otros después. Los rivales también te obligan a cambiar cosas, por lo que nosotros trabajamos para competir durante los 90 minutos. Es verdad que estamos madurando bien los partidos y conseguimos mantener un orden y un nivel físico que nos está dando la posibilidad de desequilibrar al final. Pero nosotros lo intentamos desde el principio, como se vio el otro día en Málaga, donde tuvimos varias claras en la primera parte. Al final es un trabajo de 90 minutos. Nosotros le damos importancia a todos los minutos, pero eso es común a todos los equipos de la categoría. Se trata de encontrar el momento adecuado y nosotros lo estamos teniendo en las segundas partes y en los tramos finales”.

-Le cambio el tercio. En las últimas semanas se habla mucho de Ethyan. Si el chico sigue así, tendrá que darle una oportunidad porque parece un caso especial.

“Es normal que haya mucha información sobre él. Está rindiendo bien y es muy destacable. Como todos los chicos de su edad, trabaja para que le llegue una oportunidad en el equipo de su Isla. Las oportunidades aparecen, pero estamos en un tramo de la temporada complicado. Puede que se le aparezca, pero no solo a él, sino a otros muchos compañeros que incluso ya saben lo que es entrenar con el primer equipo. Todo tiene su momento y lo principal es que está mandando señales de que quiere seguir creciendo y eso es muy bueno para el club. Cuando estimemos que él o alguno de sus compañeros nos ayude, no habrá dudas”.

-El presidente Miguel Concepción ha dicho esta semana que hay buena sintonía para abordar su renovación. ¿Qué le genera esas palabras?

“Hay que valorar diferentes aspectos. En el plano deportivo tenemos que sentarnos y hablar de las expectativas. El club quiere seguir dando pasos hacia adelante y eso es muy bueno. Además hay un aspecto personal mío y de mis tres ayudantes que forman el cuerpo técnico. Ellos han venido conmigo y dejaron atrás a sus familias.En ese plano personal, los cuatro tenemos que reflexionar, pero estamos tranquilos. Es bueno que en el club estén contentos con nuestro trabajo, pero queda tiempo y lo que tenemos que hacer es seguir sacándole rendimiento al equipo. Lo más normal es que ese tema se toque al final de temporada, porque ahora estamos en lo que estamos. No queremos que se desvíe la atención en un tema que a nosotros no nos preocupa. Lo que nos preocupa es no desviarnos ni un centímetro del rendimiento deportivo”.