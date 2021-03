Ramis y Mel añoran la presencia de los aficionados en las gradas

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, compareció en la tradicional conferencia de prensa telemática previa al derbi de mañana ante la UD Las Palmas.

El técnico tarraconense analizó el partido ante el eterno rival, en un partido en el que está en juego algo más que tres puntos. “Hemos analizado el camino que queremos que siga el partido. Lo hemos trabajado y los jugadores lo han entendido. Ahora queda plasmarlo en el campo. Sabemos cómo tenemos que jugar este derbi. A qué ritmo y con qué intensidad. Vamos a tener delante un rival buenísimo, pero trataremos de minimizarlo para que se vean sus debilidades y nuestras fortalezas. Los jugadores tienen pinceladas de lo que se van a encontrar delante y nos hemos centrado en consolidar lo que hacemos bien y en mejorar lo que no hacemos tan bien. Hemos trabajado con balón, sin él y también a balón parado. Por eso hay que estar concentrados para no cometer errores y ser importantes en todo lo que hagamos”.

Al derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas le falta lo más esencial: las aficiones. Ramis afirma que la ausencia de aficionados perjudica a los dos equipos. “Si les preguntásemos a los aficionados de Las Palmas y a los del Tenerife si pudiese existir público para este partido, todos dirían que sí. Esto es una fiesta del fútbol canario que disfrutaba mucha gente. Y ahora, por las circunstancias que hay, no se puede. Creo que nos perjudica a los dos. Todos echamos de menos a nuestras aficiones. Vamos a salir al campo sabiendo que estamos siendo vistos por mucha gente y trataremos de hacerlo bien para que la gente pueda disfrutar”.

El entrenador del CD Tenerife espera “una noche espectacular”, que genera “mucha ilusión” entre los aficionados, por lo que deben enviar “mensajes contundentes” a los futbolistas. “Que lo vivan y disfruten”, es uno de los mensajes que ha transmitido al vestuario. Ramis dijo que es “un partido muy importante”, pero espera que no sea el más importante que pueda vivir en el banquillo blanquiazul. “Son tres puntos que nos pueden dar un impulso bueno y queremos llegar bien al último tramo”, añadió.

Sobre la UD Las Palmas, el entrenador blanquiazul habló de explotar sus puntos débiles y atajar sus virtudes. “Las Palmas no me parece un equipo imprevisible. Hace mejores partidos y otros le salen peor. Pero cuando analizas cómo juega sí que ves que hay tendencias en cuanto a mecanismos de juego. Sabemos cómo lo hacen para obtener buenos resultados y qué no hacen cuando no los consiguen. No nos es desconocido y sabemos cómo se comportan. Trataremos de imponernos, en ese sentido, para que sus mejor versión no aparezca”.

Pepe Mel

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, sabe que un encuentro así “es el que todo el mundo quiere jugar”, y se vive “una semana de ilusión”, aunque en esta ocasión tenga el gran condicionante de no poder tener público en la gradas. En este sentido, Mel subrayó que le hubiera gustado que el Heliodoro Rodríguez López estuviera “a reventar”, porque a él le gustaba ir con el Betis al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y vivir ese ambiente. Por todo ello, y con la ausencia del principal protagonista de un derbi, el público, Mel dice que intenta hacerle llegar a los jugadores “el sentir de la calle”, expresado también a través de las redes sociales, porque se trata del partido “más importante para la afición”.

Sobre el rival, Mel dijo que el Tenerife tiene jugadores “con mucho oficio”, y citó a Folch, Aitor Sanz, Suso, Zarfino, Fran Sol o Álex Muñoz como ejemplo. “Son jugadores que van al frente, meten pie, no dan un balón por perdido, y tienen un buen entrenador, que los maneja bien”.