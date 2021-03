Torres pedirá hoy más solidaridad a la UE con Canarias en migración

Por mucho que la pandemia impida que la cita sea presencial, ello no resta importancia a la intervención del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que a partir de las 15.50 (hora canaria) tendrá lugar en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, que además preside el eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar.

En dicha cita, el mensaje será claro y bien conocido, por cuanto Torres se mantiene firme a la hora de apostar por que los 27 países sean solidarios con Canarias -al igual que con otros territorios en la misma problemática- en cuanto a la gestión de la frontera Sur de la Unión Europea.

Según informa el Gobierno regional, el máximo dirigente del Archipiélago participará en la sesión titulada Exchange of views on the current situation in Western Mediterranean and the Canary Islands (en castellano, Intercambio de impresiones sobre la situación actual en el Mediterráneo Occidental y Canarias) de forma telemática y desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

Como informó en su día DIARIO DE AVISOS, estaba previsto que dicha sesión se desarrollase presencialmente en Bruselas, aunque las últimas restricciones activadas en esa región para el control de la pandemia impiden la visita y el desarrollo de la agenda prevista por el presidente en la capital comunitaria.

Ello además ha truncado las expectativas de que el político de Arucas se entrevistase con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, si bien la posibilidad de tal encuentro no se descarta en cuanto se levanten tales restricciones. Sea como fuere, la cita es de altura, y prueba de ello es que, durante el acto, intervendrá también la comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Ylva Johansson. El presidente canario defenderá una política común que implique la corresponsabilidad de los 27 países miembros en la gestión migratoria y mostrará su desacuerdo con el texto propuesto por la Comisión Europea para un nuevo Pacto de Asilo y Migración, porque “descarga toda la responsabilidad en los territorios que son frontera exterior y es laxo con los países que no sufren esa presión migratoria”, según se detalla en la información oficial.

‘Feminismos canarios sin fronteras’: un 8M que mirará más allá de las Islas

Feminismos canarios sin fronteras será el lema del 8M en el Archipiélago, que se celebrará sin grandes manifestaciones dada la pandemia, pero sí con concentraciones fragmentadas y, como no podía ser de otra manera, poniendo el acento en la crisis migratoria, de la que también son víctimas las mujeres.

“Un feminismo sin fronteras físicas, porque exigimos la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, con especial preocupación de la situación de las mujeres, y sin fronteras simbólicas, porque nos hemos unido para visibilizar un 8 de marzo diverso, simbolizando que estamos luchando juntas”, recoge el texto que acompaña al cartel de la reivindicación de este año.

En Tenerife, la Plataforma de Acción Feminista 8M señala que tendrán lugar acciones en Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Adeje, Arona, Granadilla y La Laguna, en aras de una convocatoria descentralizada debido a la pandemia y con el ruego del respeto a las medidas de seguridad.