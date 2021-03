Un incendio destruye el centro de datos de OVH, el más importante de Europa

La sede de la compañía OVH, uno de los proveedores de alojamiento web más importantes del mundo y el mayor de Europa, ha sufrido un incendio en su centro de datos ubicado en Estrasburgo, Francia, quedando calcinado casi al completo.

Según ha explicado Octave Klaba, fundador y CEO de la empresa, aunque el incidente no ha causado víctimas personales, con toda probabilidad se prevé una seria disrupción en sus operaciones que durará horas e incluso días. De hecho, varios servicios de OVH están inoperativos desde España y el resto del mundo a causa del suceso.

“Actualmente nos enfrentamos a un importante incidente en nuestro centro de datos de Estrasburgo, con un incendio declarado en el edificio SBG2. Los bomberos intervinieron inmediatamente en el lugar, pero no pudieron controlar el incendio del SBG2. Como medida de precaución, se cortó la electricidad en todo el centro, lo que afecta a todos nuestros servicios en SBG1, SBG2, SBG3 y SBG4. Si su producción está en Estrasburgo, le recomendamos que active su Plan de Recuperación de Negocio. Todos nuestros equipos están movilizados junto a los bomberos. Les mantendremos informados en cuanto tengamos más información”, ha informado OVH en un comunicado.

Update 11:20am

All servers in SBG3 are okey. They are off, but not impacted. We create a plan how to restart them and connect to the network. no ETA.

Now, we will verify SBG1.

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021