El Hospital de La Candelaria aprueba la lista para cubrir varias vacantes de patólogos

El Servicio Canario de la Salud (SCS) publicó ayer la resolución firmada por la gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) en la que se elevó a definitiva la lista de empleo supletoria con carácter urgente para cubrir varias vacantes en el Servicio de Anatomía Patológica del centro.

Como denunció el pasado sábado DIARIO DE AVISOS, las pruebas se acumulan en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria por falta de facultativos que validen las mismas, entre tres y cinco vacantes por cubrir. Hay pacientes desesperados que llevan dos meses, tras realizarle una biopsia, sin poder tener un tratamiento para luchar contra su enfermedad.

Varios enfermos y sus familiares han mostrado su descontento por esta situación y se han puesto en contacto con la Oficina de Atención al Usuario del centro para reclamar esta tardanza.

Un paciente que quiso mantener su anonimato afirmó que “pasé por la consulta de mi oncólogo y este no pudo pautarme el tratamiento porque todavía no tenía los resultados de la prueba” que debería validar Anatomía Patológica. “Hablamos de problemas de salud graves, más de dos meses provoca una situación sensible para la salud, puede formarse una metástasis, una complicación que en un proceso oncológico aumenta la gravedad y reduce la esperanza de vida”, denunció.

El resultado de las pruebas, como una biopsia, deben ser estudiados y validados por un patólogo para dictaminar qué enfermedad es y orientar a especialistas, como los oncólogos, sobre el tratamiento que debe pautar.