El turista local salva, a medias, la Semana Santa en Canarias

A falta de visitantes extranjeros y nacionales, el turista local va camino de salvar, aunque solo sea a medias, la campaña de Semana Santa en Canarias. La situación, en todo caso, no será igual en este breve periodo vacacional en todos los establecimientos ni en todas las Islas. Las casas y hoteles rurales, cuya demanda se ha disparado desde el estallido de la pandemia de la COVID-19, manejan los mejores pronósticos, igual que las Islas no capitalinas. En general, las perspectivas de los alojamientos asociados al clásico modelo de sol y playa son más bien modestas.

En total, hay en las Islas 1.808 alojamientos hoteleros y extrahoteleros reglados, de los que, según cifras actualizadas a febrero de 2021 por el Instituto Canario de Estadística, hay 577 abiertos. El número de camas ofertadas en estos momentos en el Archipiélago es de 146.428 de un total de 423.801.

Las patronales hoteleras Ashotel y FEHT coinciden en sus pronósticos: la ocupación media podría experimentar un pico de ocupación media de hasta el 40% en Semana Santa; en todo caso puntual y con efectos anecdóticos en el balance trimestral y semestral. También coinciden en que la exigencia de PCR o test de antígenos para viajar entre Islas ha frenado las reservas, incluso ha provocado numerosas cancelaciones. Así lo corroboran también responsables de las asociaciones canarias de agencias de viajes y turoperadores y de establecimientos de turismo rural. Juan Pablo González, gerente de Ashotel, señaló que desde la aplicación de este requisito se están produciendo cancelaciones “no de forma masiva, pero sí importante”.

No solo por el “sobrecoste” que supone para una familia, sino también por lo que entiende una insuficiente información sobre las mismas al público en general. “Ante la duda” surge en el viajero “el miedo a quedarse aislados o no poder regresar a casa en tiempo en forma”, lo que deriva en “inquietud” y en que “muchos” opten por la anulación de sus reservas. Aún a estas alturas hay disponibles plazas de avión y de barco para viajar a todas las Islas. “Antes o reservabas con dos meses de antelación o no viajabas”, apuntó David Déniz, presidente de la Asociación canaria de agencias de viajes y turopeadores.

La previsión de la naviera Fred. Olsen es transportar esta Semana Santa a unos 50.000 pasajeros, lo que supone un 51% menos que en 2019. Según datos de Ashotel actualizados hasta el martes hay habilitados para Semana Santa el 35,1% de las camas de sus establecimientos asociados en Tenerife, el 44,8% en La Palma, el 95,6% en La Gomera y el 100% en El Hierro.