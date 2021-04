Miñambres, una leyenda blanquiazul

Felipe Miñambres, pieza destacada en la historia del CD Tenerife, recibe en la tarde de hoy la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Santa Cruz de Tenerife. El maragato es el tercer jugador blanquiazul con más encuentros oficiales, después de Alberto Molina y Toño Hernández. Los diez años que militó como jugador, aunque posteriormente también pasó por el banquillo y por la secretaría técnica de la institución, le valen hoy para recoger el reconocimiento que le brinda toda la ciudad y la Isla en su conjunto. Antes del emotivo homenaje de hoy, el propio club le hizo entrega del distintivo Leyenda Blanquiazul.



Miñambres fue recibido en la tarde de ayer en la sede del club por parte del máximo dirigente del CD Tenerife, Miguel Concepción, que estuvo acompañado por la vicepresidenta segunda, Milagros Luis Brito; el secretario del consejo de la entidad, Conrado González Bacallado, y el secretario técnico del área de fútbol base, Quique Medina.



“Siempre es agradable regresar a Tenerife. Esto reconforta. He vuelto a vivir sensaciones que están muy lejos, pero que están muy dentro”, señaló el director deportivo del Celta de Vigo a los medios oficiales del club tinerfeño. Recordó que su paso por la Isla fue el más destacado en su carrera deportiva. “Son diez años como jugador, que ahora no es lo habitual para un futbolista, pero en mi época sí. Viví grandes momentos y me hace muy feliz recibir este reconocimiento”, apuntó.



Para Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, esta distinción hace honor a una persona que fue clave en la época dorada del club. “Hay muchos jugadores que se han ganado un reconocimiento por todo lo que dieron por este club. Felipe dejó huella aquí. No es que haya sido un gran profesional, sino que es una persona muy carismática. Se ha ganado el cariño de toda la afición”, afirmó el presidente blanquiazul.



Hoy es el día en que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife salda una vieja deuda que tiene con el exjugador de Astorga. La Medalla al Mérito Deportivo del municipio, en atención a su brillante trayectoria como jugador del Club Deportivo Tenerife en la década de los 90, fue otorgada por el Pleno municipal el 17 de octubre de 1997, junto a las de otras personalidades, sin que entonces llegara a materializarse su entrega.



Esta circunstancia, reparada ahora por la actual Corporación, fue comunicada al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, por Miguel Concepción durante una reunión que ambos dirigentes mantuvieron en febrero con motivo de la conmemoración del centenario de la fundación del Club, que se celebrará en 2022.

El regidor entregará la medalla al exfutbolista en la sede del Consistorio santacrucero hoy, a partir de las 18.00 horas.