Tenerife y Gran Canaria vuelven a superar los 100 contagios diarios

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy 231 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 47.723 con 4.625 activos, de los cuales 78 están ingresados en UCI y 310 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento en Tenerife de dos varones de 71 y 83 años y otro de 72 en Gran Canaria, que tenían patologías previas y empeoramiento de su estado clínico.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 59,56 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 122,43 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 101 casos con un total de 20.147 casos acumulados y 2.415 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 113 casos y cuenta con 19.788 acumulados y 1.885 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 4.676 acumulados y 81 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.105 casos acumulados con nueve casos más que la jornada anterior y 218 activos. La Palma no suma casos nuevos y cuenta con 481 acumulados y 22 activos; El Hierro no suma casos, por lo que sus acumulados son 300 y no tiene casos activos. Por último, La Gomera tampoco suma nuevos casos, por lo que sus acumulados se mantienen en 225 y tres activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 974.763 pruebas PCR en las Islas, de las que 1.934 se corresponden a las últimas 24 horas.