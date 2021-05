Canarias ya no exige test a viajeros nacionales inmunizados

Los visitantes nacionales vacunados o que hayan superado el coronavirus podrán entrar en las Islas sin el requisito de pruebas PCR o test de antígenos negativos. Foto: Fran Pallero

El Archipiélago no exigirá a partir de la próxima semana una PCR o una prueba de antígenos negativa a los viajeros nacionales que lleguen y que estén previamente vacunados contra el coronavirus o que hayan superado la enfermedad.



Así lo acordó el Ejecutivo canario durante el Consejo de Gobierno celebrado ayer. La Consejería de Sanidad concretará en una orden las condiciones que deben cumplir los viajeros nacionales referidas a cuestiones como las dosis puestas o cómo acreditar que se pasó la enfermedad. Este cambio entrará en vigor probablemente este lunes.



Hasta ahora era obligatorio presentar una prueba negativa que acreditara no padecer el virus. En el caso de los residentes, este test era gratuito, cuestión que se mantiene si no han sido vacunados o no se han contagiado del coronavirus.



En cuanto a los viajeros internacionales, cabe recordar que se trata de una competencia del Gobierno central. El presidente Pedro Sánchez anunció esta semana en Fitur un cambio en los requisitos, que entrarían en vigor el 7 de junio y serán adoptados sobre la marcha por Canarias.



En la reunión de la Comisión Interterritorial celebrada el pasado miércoles se acordó que serían las comunidades autónomas las autoridades sanitarias encargadas de emitir el certificado verde digital, el pasaporte sanitario que supondrá un paso muy importante para facilitar la movilidad de forma segura y con confianza por España y Europa a partir del 1 de julio.



Por otro lado, la campaña de vacunación masiva en Canarias y España marcha a buen ritmo. En el Archipiélago ya hay más de 315.000 personas con la pauta completa, lo que supone casi el 17% de la población diana, y casi de 720.000 personas tienen al menos una dosis ya inoculada, casi el 39%.



Además, desde el que pasado lunes, que se pusiese en marcha el formulario en la web www.canariassevacuna.com para solicitar cita previa para vacunarse y hasta las 20.00 horas de ayer, más de 280.000 personas mayores de 16 años han pedido su cita. Asimismo, Sanidad ya ha enviado más de 170.000 mensajes confirmando día y hora para la vacunación.



Sobre el aprovechamiento de las vacunas, Julio Pérez recordó ayer que si se excluye a AstraZeneca, “Canarias se encuentra en la media de España”, y, en el caso del antígeno anglosueco, “se ha producido una mayor demora por las decisiones respecto a la segunda dosis, y también debido a que la población canaria es más joven que la de otros territorios españoles”.

Cuatro fallecidos



El Ministerio de Sanidad confirmó ayer que la razón de completar la pauta a las personas de menos de 60 años con Pfizer, en vez de recibir la segunda dosis de AstraZeneca, es evitar los “poco frecuentes, pero graves”, casos de trombos con trombocitopenia (bajada de plaquetas) asociados a este fármaco y que en Europa se han saldado con una letalidad del 20%. En España hay 20 casos confirmados o sugerentes (hay sospechas), que supone el 0,5% por cada 100.000 dosis; de ellos, han fallecido cuatro y hay un quinto en estudio, entre ellos estaría el de una tinerfeña.



Dando Pfizer se garantizan los beneficios “sin exponer a riesgos” en un momento en el que hay disponibilidad de vacunas y se evitaría una muerte por cada millón de vacunados; “por supuesto que AstraZeneca es segura y eficaz”, pero en este momento hay más opciones para poner a los más jóvenes.

Tenerife continúa ‘castigada’ en el nivel 2 de riesgo epidemiológico

El Gobierno de Canarias acordó, tras el análisis de los indicadores epidemiológicos, bajar a Gran Canaria del nivel 2 de alerta al 1 después de la mejora de todos sus indicadores. El resto de islas se mantienen en el nivel que estaban: Tenerife y Lanzarote en 2, y La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura, en el 1.



Pese a que los distintos indicadores mantienen, en general, “una evolución descendente”, en relación a Tenerife precisó que hay datos que aconsejan que continúe en el nivel 2.



Sin duda, es un gran fracaso, en primer lugar, para la propia Isla, que continúa sin poder mejorar los datos epidemiológicos desde hace ocho meses, salvo una ligera excepción que duró días, y se mantiene en nivel 2 o incluso 3 de riesgo. Y también para los responsables sanitarios que deben dar explicaciones del porqué no se logra encauzar esta situación, que afecta a muchísimos tinerfeños.