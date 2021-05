Comienzan las Fiestas de Mayo con tradición y mucha cultura

Mónica Delgado, anoche, durante la lectura del pregón de las Fiestas de Mayo de 2021. Fran Pallero

Las epidemias sufridas por Santa Cruz a los largo de sus más de cinco siglos de vida, junto con la defensa de la Atención Primaria como muro de contención ante la COVID-19, fue el hilo argumental del pregón leído en la noche de ayer por la directora del centro de salud de Añaza, Mónica Delgado, y que ha abierto el programa conmemorativo del 527 aniversario de la fundación de la ciudad.



En un acto celebrado en el Patio Naciente del Mercado Nuestra Señora de África, bajo la presidencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, la doctora señaló que la actual pandemia “ha puesto a prueba la capacidad científica, sanitaria, administrativa y social de todo un planeta en pleno siglo XXI”. Delgado se mostró agradecida y honrada de poder anunciar el inicio de las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña “en nombre de mis compañeros de profesión, por la gentileza de conceder a una médica, en representación de los sanitarios, el honor de ser merecedora de elaborar el Pregón de las Fiestas de Mayo”. Añadió que “empecé a elaborar este texto recopilando datos, documentos audiovisuales, fragmentos de libros, archivos e inolvidables conversaciones. Desde el principio en mi cabeza rondaba la idea de ser certera y precisa, pero, sobre todo, mi intención es la de poder trasmitir la fuerza, nobleza y vocación con la que el personal sanitario trabaja cada día”.

La doctora subrayó que “es imposible contener en unas pocas palabras todas las emociones que he vivido y que me han invadido a lo largo de este último año. Probablemente, y sin temor a errar, uno de los más difíciles de nuestra historia reciente. Todos estos sentimientos no son nuevos o extraños”. “En nuestro ADN permanece dormido y olvidado el recuerdo de aquellos habitantes de Santa Cruz que experimentaron situaciones similares a las que hoy acontecen. Hay que remitirse a los archivos históricos para rememorar que aquellas gentes padecieron enfermedades virales que diezmaron la población, tales como la modorra, la peste, la fiebre amarilla, el cólera o la gripe española de 1918”, recordó.



En su lectura, la médica quiso hacer una defensa férrea de sus compañeros: “La Atención Hospitalaria y la Atención Sociosanitaria han sido claves en el desarrollo óptimo de los acontecimientos de la pandemia por la COVID-19. La Atención Primaria, a la que hoy represento, ha sido un muro de contención infranqueable que ha evitado que cada ola se convirtiera en un tsunami”. “Mujeres y hombres valientes, con templanza y con las competencias precisas para abarcar un gigante que quiso, y ha podido por momentos, minar nuestra moral”, añadió.



El alcalde, por su parte, indicó que “Santa Cruz cumple 527 años y viste con orgullo sus más de cinco siglos de historia, mientras se prepara de manera decidida para un próximo renacer, más cercano que tardío, en el que sus calles recuperen toda la vitalidad y la sonrisa que esta pandemia le ha intentado robar”.