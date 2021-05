Julio Fajardo: “En una democracia de televisión, el debate político es espectáculo”

Julio Fajardo Sánchez. / SERGIO MÉNDEZ

En los márgenes de los libros de Julio Fajardo Sánchez suenan rumores de notas musicales. Cofundador de Los Sabandeños, el escritor lagunero fue teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

-¿El ordenador ha quitado romanticismo a la escritura?

“No. El romanticismo no está en los dedos, sino en la cabeza. Con un lápiz, una máquina de escribir o un ordenador”.

-¿Qué inspiración da la vida?

“La vida es la base de todo”.

-El impulso vital de la motivación cotidiana…

“El equipamiento sensorial está vinculado a la vida, incluso la imaginación”.

-¿Y el pensamiento?

“El filósofo Rudolf Steiner postulaba que el pensamiento es un órgano de percepción, al igual que el ojo y el oído”.

-En medio del tumulto, ¿el Quijote seguía allí?

“El Quijote siempre estará”.

-Expectante a cada instante y en cualquier parte…

“Todas las historias que se han contado desde Homero son un viaje a algún sitio”.

-Una metáfora de la existencia humana…

“La originalidad del Quijote es que lo hace en el pueblo de al lado de la casa. Para eso, Cervantes era un genio”.

-La imaginación y la ilusión son su equipaje…

“Recorre la aventura del mundo sin moverse de los alrededores de Argamasilla de Alba. ¡Una maravilla!”.

-¡Está que se sale!

“El único que lo imita es James Joyce, que no abandona Dublín para contar un viaje que hace por Europa”.

-¿Sancho Panza es un acompañante imprescindible?

“Cervantes se sirve de otros personajes bastante más interesantes que Sancho Panza”.

-¿Un espejo inverso?

“Sancho Panza es un retrato de lo que está en las antípodas del loco Alonso Quijano”.

-La narrativa cervantina dispara con cerbatana…

“Cervantes tiene el atrevimiento de recomendar su propio libro, a través del bachiller Sansón Carrasco”.

-El recomendador…

“Dice los libros que se pueden leer y los que no”.

-¿Las piedras del mar son parranderas?

“Puede ser que haya algún sonido del mar batiendo contra las piedras que sea rítmico”.

-Si se acoplan…

“A mí no me parece que sean muy parranderas. El choque del mar contra las piedras no me sugiere alegría, ¡vaya!”.

-¿La bodega de Julián está cerrada por el virus del vino?

[Risa] “Se cerró por cuestiones de carácter administrativo”.

-¿Qué tal la experiencia esa?

“¡Hombre!, fueron diez años de trabajo que me sirvieron para conocer un mundo que ahora miro con otros ojos”.

-La televisión por dentro…

“Veo maquilladores que no aparecen en la pantalla, cámaras, al que trae los bocadillos… Es diferente, otra realidad”.

-¿La naturalidad es algo que se llega a teatralizar?

“Se nota cuando alguien quiere parecer natural y no lo consigue. Salta a la vista”.

-Hay simuladores por ahí…

“Sí”.

-La música no sonó por casualidad. El Festival del Atlántico, en el Puerto de la Cruz, fue un trampolín…

“Estaba pensado para la promoción turística. Yo interpreté una canción en 1968. Ahí conocí a Víctor Manuel”.

-¿En qué han cambiado Los Sabandeños?

“Supongo que la ilusión de Los Sabandeños ha cambiado de sentido”.

-¿Cómo?

“Lo que entonces se hacía con ilusión logró atraer al público. Hoy en día hay ilusión por entrar en Los Sabandeños”.

-¿Qué forma de expresión es la democracia?

“Es complicado que la gente acepte que al lado tiene a una persona que piensa diferente”.

-Suele ser más fácil predicarla que practicarla…

“Realmente, la democracia es el respeto a un Estado de derecho. Si no, todo lo demás se cae al suelo”.

-El respeto por norma…

“Un sistema que ayude a consolidar la convivencia de las diversas formas de pensar”.

-¿Por qué en determinadas ocasiones se le concede una mayor relevancia al disenso que al consenso?

“Bueno, en una democracia de plató de televisión, el disenso vende más”.

-El combate político…

“El debate político se exhibe como una justa de la época de los caballeros medievales. Forma parte del espectáculo”.

-UCD, CDS, CCN, PMI…

“Otra línea hereditaria de los partidos políticos sería la de UCD-ATI. En el CDS seguíamos en el mismo sitio”.

-Fue efímero…

“Aquí tuvo como continuidad el CCN, que fundó Lorenzo Olarte. El PMI era una coalición municipal en La Laguna”.

-¿De un arquitecto se espera más que de otros profesionales que su gestión en urbanismo sea edificante?

“No necesariamente. El urbanismo está relacionado con la arquitectura en un 50%”.

-¿Y el resto?

“El urbanismo se sustenta sobre tres grandes patas: la planificación, la gestión y la disciplina. Los estereotipos sobran”.

-Los ingenieros financieros diseñan escándalos…

“Los escándalos urbanísticos se han utilizado cuando sirven para la acción política”.

-Proyectan disgustos…

“El urbanismo es una práctica bastante saludable”.

-Se observa con lupa…

“Palabras como recalificación y modificaciones se han convertido en delictivas, cuando eso no es así”.

-¿La Laguna es aburrida?

“La Laguna es repetitiva. Y está bien que lo sea”.

-No monótona…

“La Laguna evoluciona dentro de sí, como las personas, con capacidad de adaptación”.

-¿La memoria histórica es una abstracción selectiva?

“La memoria histórica es una ley aprobada por el Parlamento español”.

-Con aspectos positivos y elementos conflictivos…

“Considero correcto que se repare a familias, en los dos bandos. ¡Perfecto! Si es para enterrar la transición, no”.

-¿El potaje hispano-marroquí está rebosante de perejil y escaso de cilantro?

“En la crisis de Perejil [2002] eran seis cadetes marroquíes, no 8.000 personas en dos días”.