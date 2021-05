La AMPA del IES Guaza denuncia la rotura de tuberías y la caída de focos

Estado actual de la obra del instituto de Parque La Reina, que debió acabarse en enero de 2020. J.C.M.



Representantes de madres y padres de alumnos del IES Guaza, conocido como el instituto de los barracones, se concentraron ayer frente al nuevo centro que se construye en Parque La Reina -que acogerá al alumnado de los módulos prefabricados- para denunciar su “hartazgo” por el retraso de la edificación, prácticamente parada desde hace dos años al plantear la empresa adjudicataria, Proyecon Galicia S.A, una modificación del proyecto y una revisión al alza del presupuesto.



Los representantes de la AMPA, que preside María José Flores, denunciaron que ayer mismo se reventó una tubería del baño, lo que obligó a directivos del centro y profesores a achicar agua y limpiar la zona afectada. “Ya ha ocurrido varias veces y volverá a pasar”, aseguraron a este periódico. Además, indicaron que hace unos días se cayó un foco, aunque ningún alumno ni docente resultaron afectados.



“La Consejería de Educación aún no ha contestado a las peticiones que les hicimos sobre la previsión de la obra. Estamos hartos y el problema es que las instalaciones del IES Guaza ya no aguantan más, porque no soportan la presión, y el año que viene habrá más niños en las aulas”, denunciaron madres y padres.



“Somos conscientes de que el problema para desatascar la obra no debe ser fácil, pero la paciencia se nos ha agotado y queremos una solución ya”, manifestaron los representantes del AMPA, que coincidieron en señalar que “lo peor que nos puede pasar es que la obra se atasque en los juzgados”, por lo que exigieron un acuerdo entre la Consejería y la constructora para acabar un edificio que debía estar finalizado en enero de 2020 y del que no se ha ejecutado aún ni el 50%.



Madres y padres mantuvieron ayer un encuentro a pie de obra con la diputada de CC Rosa Dávila, que acusó al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de “faltar al respeto” a la comunidad educativa del centro y de “incumplir sus promesas después de prometer en diciembre de 2019 que resolvería la situación”.

Dávila, que acudió acompañada de la exdirectora general de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, y de los concejales aroneros José Ramón Rodríguez y Dácil García, se comprometió a “pedir explicaciones y toda la documentación” en el Parlamento de Canarias a la consejera de Educación.



La responsable del departamento, Manuela Armas, manifestó el pasado 27 de abril que en breve se tomaría una decisión. “O seguimos considerando algunos cambios dentro de la norma, que nos permite un 10% más del importe por el que se adjudicó la obra, o rescindimos el contrato y lo sacamos a concurso de nuevo”, indicó la consejera, que recordó que la empresa, con la que se ha reunido varias veces, ganó el concurso con una oferta claramente a la baja (un 31% menos), respecto al importe establecido en los pliegos.



El IES Guaza,único centro en la isla de Tenerife en el que se siguen impartiendo clases en módulos prefabricados, fue construido “provisionalmente” en 2002 para un periodo de tres años con el objetivo de aliviar el boom escolar en la comarca sur. El próximo curso cumplirá 20 años abierto.