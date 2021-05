Luis Miguel Ramis renovará por dos temporadas más

Luis Miguel Ramis. CD Tenerife

La renovación de Luis Miguel Ramis se concreta hoy. El viaje a la Isla del agente del entrenador ha servido para poner de acuerdo a ambas partes, que bien podrían anunciar en las próximas horas la llegada de un entendimiento completo que sirva para que la estancia del tarraconense en la Isla se prolongue durante dos temporadas más, hasta el final de las 2022/23.



Francisco Javier Torralbo Zambrano, Piru Torralbo, se reunió con Juan Carlos Cordero para limar las diferencias que distanciaban a ambas partes y que fueron puestas en escena el pasado viernes por el propio Ramis en la previa del partido ante el Oviedo. “Hay algunas cosas que tienen que cambiar. Eso está propuesto y en la medida que se acerque a los planteamientos, pues se llegará a un acuerdo o no”, llegó a expresar Ramis, quien pareció marcar una línea roja.



Para el técnico resulta imprescindible llevar a cabo una profunda reestructuración de la plantilla para dar el salto de calidad y dé los resultados que necesita el equipo. Considera necesario despedir a una serie de jugadores, cuyas prestaciones en el campo no están en relación a los emolumentos que cobran. Joselu, Nahuel Leiva o Naranjo están en este contexto. Luego, están los jugadores que carecen de la calidad necesaria para formar una escuadra competitiva en Segunda, como podrían ser Apeh o Jacobo. Además de los que pueden tener su ciclo agotado en la Isla, como Alberto o Suso.



Otra cuestión importante para Ramis es la paciencia, la que no se ha tenido con sus antecesores en el cargo y la que esperan que tengan con él cuando los resultados no sean los deseables. Sabe que solo planteando un proyecto a medio-largo plazo llegan los resultados, de ahí que el acuerdo alcanzado no sea de una temporada, sino de dos.



Igualmente, seguirán en la Isla acompañándole sus ayudantes: José Manuel Gil (segundo entrenador), Miguel Ángel Fernández e Iván Madroño (analista).



El presidente de la entidad, Miguel Concepción, ha estado al corriente de todos los pasos que se han ido dando para lograr la continuidad de Ramis, que parecía clara hace más de un mes, pero que se enturbió en las últimas semanas debido a los malos resultados deportivos cosechados por el equipo.



Ramis se hizo cargo del equipo en la jornada 13 del campeonato recién acabado, cuando la situación era delicada y los jugadores coqueteaban con el descenso. Logró sacar adelante el proyecto y estabilizarlo en la zona media de la tabla. Sin embargo, las dudas surgieron por el mal final de temporada, en el que el plantel apenas ganó dos de los últimos 13 encuentros que disputó.



Aún así, Ramis está llamado a encabezar el proyecto 21/22, el del centenario de la entidad blanquiazul.