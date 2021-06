Carlos Ruiz cumplirá su novena temporada en el Tenerife

El defensa granadino Carlos Ruiz, con Juan Carlos Cordero, Director deportivo de la entidad. /CD Tenerife

Carlos Ruiz se ha renovado él solo”, fue la frase que empleó Juan Carlos Cordero, Director deportivo del club, para valorar la renovación del defensa granadino. El segundo capitán del CD Tenerife, tras la retirada de Suso Santana, renueva hasta el 30 de junio de 2022, por lo que cumplirá nueve temporadas como blanquiazul.

La trayectoria de Ruiz en sus ocho temporadas en el representativo se resumen en 249 encuentros oficiales, 16 goles y 20.751 minutos.

Al comienzo de cada temporada el central andaluz parte con la etiqueta de suplente, pero cuando le toca saltar al terreno de juego su implicación y rendimiento están fuera de toda duda.

“Siempre parte en teoría con la desventaja de que va a ser el tercer o cuarto central de la plantilla, pero cuando la competición se complica siempre aparece la figura de Carlos Ruiz, demostrando dentro y fuera del campo su implicación, tiene alma de líder”, argumentó el Director deportivo.

Un hombre feliz

Carlos Ruiz valoró en los medios oficiales del club su renovación por una temporada más como blanquiazul. “Estoy muy orgulloso de poder continuar una temporada más en el club de mi vida. Nunca sueñas estar tantas temporadas en un mismo club, por lo que ahora queda devolver esa confianza con trabajo y esfuerzo diario. Haber si conseguimos la próxima temporada cosas importantes”.

El granadino hizo un repaso a la temporada recién finalizada a la que echó en falta la presencia de la afición en las gradas del Heliodoro Rodríguez López.

“Ha sido una temporada muy dura en la que hemos echado mucho de menos a nuestra gente en el Estadio. En el capítulo personal, estoy contento por la confianza que he tenido del cuerpo técnico y por lo que he podido aportar al equipo. A nivel colectivo, afrontamos un inicio de campeonato muy complicado, en el que no se cumplió con las expectativas creadas, pero fuimos capaces de revertir la situación, de cambiar esa dinámica negativa en las que estábamos y llegar finalmente a buen puerto. Eso habla mucho del nivel de implicación de la plantilla y del cuerpo técnico”.

“Quiero recuperarme y ponerme al 100% tras la lesión que sufrí. Espero llegar a la pretemporada con las pilas recargadas para afrontar una temporada ilusionante, que además es la del Centenario del club”, deseó un Carlos Ruiz feliz por seguir en el equipo de su vida hasta el próximo 30 de junio de 2022.

El defensa blanquiazul tuvo unas palabras de cariño para su compañero Suso Santana tras anunciar su retirada del fútbol activo.

“Desde que llegamos y llevamos aquí con el se nos hará muy raro no estar en el día a día con Suso. Yo me cambiaba con él y todas las mañanas hablábamos y disfrutábamos de él. Tiene que sentirse muy orgulloso de su trayectoria en el club porque es todo un símbolo para el tinerfeñismo. En el puesto que desempeñe en el club estoy seguro que lo hará muy bien, trasmitiendo los valores que el tiene por el CD Tenerife, y le deseo todo lo mejor”.