El Ficmec exhibe este viernes en Buenavista los films ‘Descent’ y ‘Piano to Zanskar’

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) estrena mañana viernes dos largometrajes documentales. Las proyecciones tendrán lugar en el exterior de la biblioteca de Buenavista del Norte.

Michal Sulima, director de Piano to Zanskar, conversará con el público tras el estreno en España de su obra. Será a las 22.00 horas en el exterior de la biblioteca buenavistera. No obstante, el primer estreno tendrá lugar a las 20.00 horas. Se trata de la película Descent (Nays Bagahai, 2020, Australia), en la que se narra la historia de Kiki Bosch, una buceadora holandesa de apnea en hielo que nada en las aguas más gélidas del mundo sin equipación como terapia para un trauma y como inspiración para otros. Dos horas después, a las 22.00, comenzará Piano to Zanskar (Michal Sulima, 2018, Reino Unido), un documental que nos muestra la insólita aventura de un afinador de pianos.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en tomaticket.es, o bien en el Ayuntamiento de Buenavista, de 16.00 a 18.00 horas.