‘Sin miedo’, el himno de Rosana que le da fuerzas a la madre de Anna y Olivia

“’Sin miedo’ se ha convertido casi en un himno, un mantra que me repito cada día para levantarme, para seguir luchando para que pronto estemos juntas”, reconocía este jueves Beatriz, la madre de Anna y Olivia.

Las niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife hace más de cinco semanas aparecen en este nuevo vídeo que ha sido difundido en las redes sociales con la canción de la cantante canaria Rosana de fondo.

“Siempre fue mi canción favorita y siempre me recordará a mis niñas. Estén donde estén lo único que pido es que vuelvan a casa”, indica.

Nueva carta

Beatriz también ha escrito otra carta dirigida a Tomás Gimeno y ha pedido su máxima difusión para que el padre de Anna y Olivia la reciba y pueda leerla, como primer paso de acercamiento para la restitución de las niñas y para que todo vuelva a su estado natural.

Tomás, somos conscientes de que seguramente estás ahora mismo bajo mucha presión. Todos los medios de comunicación y redes sociales hablan de ti y de las niñas. Sabemos que lo que te ha llevado a tomar las decisiones que has tomado fue el estar convencido que era lo mejor para ellas y para ti. Esperamos que no hayan sido otros motivos, ni otras causas. Ambos sabemos que los problemas de pareja no se resuelven usando a los niños como herramienta vengativa, los primeros dañados suelen ser los hijos en una separación. Ambos lo sabemos. Tengo la casi certeza de que, con el paso del tiempo, se te ha vuelto una bola de nieve imposible de controlar y que crece a pasos agigantados. Por eso te pido primero y antes que nada: CALMA. Esto se podrá resolver sin grandes daños. Aún estamos a tiempo, pero necesito que pienses conmigo, en serio, y con la inteligencia que siempre te ha caracterizado (me lo han dicho personas que te conocen hace mucho): lo mejor para ellas es que actúes como el padre responsable que siempre demostraste ser con ellas. Nadie duda de esto. El temor mayor es que quizás no percibas con claridad por el estrés que has de estar sufriendo que las niñas sufren y te necesitan fuerte y claro en lo físico y en lo emocional. Debes tener muy presente que lo que ellas más necesitan (como todo hijo) es a su madre, aparte de ti. Otros niños desafortunadamente no la tienen. Ellas sí. Y sólo su padre puede llevarlas de nuevo al lado de su madre. Y ese eres tú. Si dejas que el agobio y la presión te ganen no podrás tomar las mejores decisiones para ellas. Intenta alejarte si estás rodeado de un entorno que te influye negativamente. Eres dueño de tu vida, pero de ninguna otra vida más. Tus decisiones son lo más importante ahora mismo. Lo que tú decidas dará un giro sustancial a la vida de tus niñas, que tanto amas. Todos los que te conocen hablan muy bien de tu capacidad de amarlas. Por eso tenemos seguridad que las estarás cuidando muy bien. Pero si dejas pasar el tiempo, tu agobio irá en aumento y ahí ya no podrás pensar con lucidez ni tomar las mejores decisiones. Necesitamos que pienses con objetividad. Todo puede mejorar si das señales, las que puedas, todos se calmarán si tan sólo haces ese movimiento. Puedes llamarme por teléfono si quieres desde un teléfono público o que no se pueda rastrear, a la hora que tú quieras, o enviarme un correo desde un email nuevo que luego puedes dejar de usar. Estoy dispuesto para ti, para lo que necesites, puedes contactarme desde un anonimato total de muchas maneras. Piénsalo. Muchos ya lo han hecho haciéndose pasar por ti, falsificando tu identidad. No quiero hablar con oportunistas mediocres, sino contigo, para tan sólo poder mejorar toda esta situación que nos tiene mal a todos, y eso te incluye. Si contactas conmigo podremos pensar en la mejor forma de regresar a las niñas a un lugar seguro y que significará la paz emocional para ellas… y para todos. Muchas personas cuando toman una decisión como la que tomaste luego se arrepienten cuando ven que las cosas no eran tan sencillas como creían… y quisieran volver el tiempo atrás… es que bajo impulsos todos podemos cometer errores y tomar decisiones que a largo plazo se vuelven un problema. Cuenta con Beatriz, también con tus amigos, tu familia y conmigo (si lo deseas por supuesto) para negociar una forma de regresar a las niñas a su nido amoroso y seguro. Ellas lo necesitan. Escucha como padre el grito de tus hijas, protégelas y asegúrate de darles lo mejor… que ya sabes dónde y con quién es. Te invito a que por fin decidas dar ese paso que falta que des: buscar una solución a todo lo que ha pasado, y regresar al amor de tu vida que son tus niñas a su lugar, a su vida. Sé que puedo ayudarte a aliviarte y a aclararte. Sé que encontraremos soluciones. Tengo la certeza de que nos entenderemos. Personas que te quieren mucho confían ciegamente en ti, en que las cuidarás, que para ti son lo más importante en tu vida. Y cuando amamos, queremos ver al otro feliz. Hazlas felices. Cuenta conmigo para ayudarte a eso. Te repito: hay muchas formas de dar señales. Con sólo saber que están bien muchos ánimos se calmarían, incluido el tuyo. Genera esa tranquilidad en todos y da señales, las que puedas… las que quieras… pero ese sería un buen primer paso para cambiar todo lo que se desató y que quizás se ha perdido el control. Espero tus señales… Que sean claras… que no sean como esos oportunistas que juegan con tu identidad para obtener dinero y fama… no permitas que otros se hagan pasar por ti. Da señales claras de que ellas están bien. Haznos llegar videos, fotos, imágenes. Ve calmando los ánimos de todos… créeme te sentirás mucho mejor… más en paz contigo mismo, haciendo las cosas bien. Sinceramente y de corazón espero que recapacites y actúes a tiempo antes de que las cosas se compliquen más de lo que ya están. Cuenta conmigo para solucionar todo esto. No nos conocemos, pero créeme que con gusto te ayudaré a regresarlas a su hogar. Están indefensas y depende de ti. Actúa como el padre que siempre demostraste ser.