Amós García: “La ciudadanía no ha hecho caso a los cantos de sirena de los antivacunas”

Amós García, Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención de la dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Gobierno de Canarias. | DA

El jefe de sección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas, se mostró satisfecho por superar el 70% de inmunización y reconoció que “ha sido un objetivo complicado”, sobre todo, porque no llegaban las vacunas y “había una diferencia importante entre las previstas y las que realmente llegaban”, pero el sistema “estaba funcionando, porque se vacunaba” las dosis que llegaban.

García recordó que cuando se normalizó la llegada de existencias a Canarias, a su juicio “se constató que “el sistema ha funcionado, que sus profesionales han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad”, así como se alegró porque “la ciudadanía asumió los mensajes de vacunación enviados desde el ámbito científico y no ha hecho caso a esos cantos de sirena de los antivacunas”.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología afirma que “el 70% no debemos tomarlo como un objetivo final, sino como un objetivo simbólico que nos sirve de base para avanzar, a partir de la cual debíamos seguir construyendo coberturas más altas. No podemos quedarnos solo en ese 70%, hay que avanzar”. Además, afirma que la llegada de la variante Delta “ha distorsionado el escenario y hay que seguir vacunando, ya no es suficiente el 70% para conseguir esa inmunidad de grupo, habrá que seguir avanzando en el proceso de vacunación, seguir actuando y todo pasa por vacunar, vacunar y seguir vacunando.

Tras mostrarse satisfecho por la respuesta ofrecida por los jóvenes y adolescentes, no cree que haya que reforzar las campañas que les inviten a vacunarse. “En Canarias ha sido espectacular su implicación ante el proceso vacunal y han respondido muy bien. Creo que lo que hay que hacer es reforzar el mensaje y enfocarlo hacia aquellos que grupos etarios que las coberturas no son suficientemente elevadas. Hay que facilitarles el acceso a la vacunación, dándoles oportunidades o citas libres”, insistió.