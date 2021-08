Casi el 67% de la población diana en Canarias está inmunizada y el 70% entre los de más de 16 años

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias destacó ayer que ya hay 1.575.305 personas, el 80,34% de la población diana (aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.774 personas) que tienen al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. A ello se suma que 1.310.427 personas han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 66,8% de la población diana de las Islas. Si tomamos en cuenta el antiguo objetivo de población diana a vacunar, los mayores de 16 años con los que se comenzó la campaña, Canarias contaría con el 84,2% con al menos una dosis y superaría el 70% por ciento de esta población ya inmunizada.

Para obtener estos resultados, los equipos de enfermería del Servicio Canario de la Salud (SCS) han administrado 2.734.575 dosis de vacunas hasta el pasado jueves, lo que supone un 95,45% de las 2.864.940 dosis recibidas.

Hay que recordar que actualmente, los grupos de cobertura de la vacunación del 1 al 7 (residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables por su edad no residentes de centros de mayores; colectivos con función esencial en la sociedad como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo si se contrajeran la COVID-19 de forma grave) están inmunizados con las dos dosis entre el 99,5 y el 100%.

En cuanto al resto de colectivos, el grupo 8, compuesto por personas entre 60 y 65 años, cuenta con el 57,62% con la pauta completa (y solo un 81,88% con ha recibido una dosis). Por su parte, el 94,36% del grupo 9, de personas entre 50 y 59 años está inmunizado frente al coronavirus, mientras que el 94,08% tiene ya la primera dosis inoculada).

Con respecto a los miembros del colectivo 10, el compuesto por individuos de entre 40 y 49 años, alcanza el 72,46% del total con pauta completa (se incluyen inmunizados con Jansen que es una vacuna de una sola dosis), mientras que el 58,09% tiene al menos una dosis administrada.

Por su parte, el grupo 11, integrado por personas entre 30 y 39 años, se encuentra en el 45,1% con pauta completa (y solo el 60,18% con la primera dosis, lo que supone un revés para el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo con rapidez. Asimismo, el 23,21% de los individuos que conforman el grupo 12, de jóvenes de entre 20 y 29 años, tienen ya completa la pauta de dos dosis de vacunas, mientras que el 54,58% tiene administrada una dosis). Por último, el grupo 13, en el que se encuentran los adolescentes de entre 12 y 19 años, la pauta completa solo llega al 7,7%, mientras que el 59,14% ya cuenta con la primera dosis administrada.

La Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de que los ciudadanos no falten a sus citas programadas para vacunarse o que acudan sin cita previa a los múltiples puntos de vacunación que hay en todas las Islas, ya que recuerdan que más de 70% de los hospitalizados con COVID-19 en estos momentos en los hospitales no estaba inmunizado y el 77% de los ingresos en UCI se producen en personas sin inmunizar.

Sanidad recuerda que todos los residentes en Canarias podrán vacunarse en una isla distinta si están desplazados temporalmente, ya sea por motivos laborales o de ocio. Se recuerda que los menores de 16 años deberán acudir a estos puntos de vacunación acompañados de su madre, padre o tutor. Además, el SCS está enviando SMS a aquellas personas que por diferentes motivos no se han vacunado para animarlas a recibir la vacuna. En el mensaje incluye un enlace de modo que el usuario solo tiene que hacer un click para pedir la cita.

Sanidad amplió el sistema de vacunación sin cita previa para todos los mayores de 12 años en varios puntos habilitados en todas las islas, con un horario y un cupo determinado de dosis. Por último, las personas de entre 60 y 69 años pueden acudir y se les administrará una dosis de vacunas de Pfizer o Moderna.

La capacidad sanitaria y la respuesta de la sociedad, claves

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, valoró la importancia de que Canarias haya logrado vacunar con pauta completa al 70% de la población mayor de 16 años, objetivo que se había previsto para el final del verano. “Esto demuestra la capacidad de respuesta del sistema sanitario, que está haciendo un gran esfuerzo” y un impulso “logístico extraordinario”, así como al convencimiento de la población de que “la vacuna es la respuesta” frente a la COVID. Reconoció que “está clarísima la relación directa” entre las personas ingresadas en una UCI y la no vacunación y que “no vacunarse conlleva un riesgo muy importante”.