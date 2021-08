El incendio en La Palma se da por controlado, pero permanece en nivel 2

El incendio urbano agrícola iniciado el martes en el municipio de El Paso y que se extendió a Los Llanos de Aridane afectando a 300 hectáreas, se dio por controlado en la mañana de ayer, aunque “con reserva”, ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a primera hora. El mandatario visitó la zona del suceso y señaló que el fuego ha dejado imágenes “bastante dantescas” al atravesar una vía en El Paso y “saltar” por el campo de fútbol de forma “tremendamente llamativa”.

Aunque la situación fue mejorando y evolucionando de forma favorable durante todo el día, las llamas se produjeron en una zona urbana, con lo cual la complicación es aún mayor, y por ello continúa en nivel 2 de alerta bajo la dirección del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca).

Los efectivos terrestres se dedicaron todo el día a rematar y consolidar el perímetro de 10 kilómetros, mientras que los medios aéreos evitaron reactivaciones refrescando toda la zona. Ambos se mantendrán en la isla hasta la próxima reunión, que tendrá lugar hoy a las 09.00 horas, en la que se realizará una nueva valoración de la situación ante la posibilidad de que pudiesen haber rescoldos que se reavivaran durante la noche. No obstante, algunos medios terrestres, como la Unidad Militar de Emergencia (UME) o los Bomberos de Tenerife, comenzarán a replegarse hoy mismo y es posible que algún medio aéreo haga lo propio a su base habitual.

Así lo aseguró ayer el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, tras la reunión del comité técnico que asesora a la dirección del operativo de extinción celebrada a última hora de la tarde. Al encuentro también asistieron el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández; el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García; el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Gustavo de Armas; así como los técnicos de emergencia y componentes de los cuerpos de seguridad desplegados en las tareas.

En ese contexto, Pérez confirmó que son cerca de 60 las viviendas que de una u otra manera se han visto dañadas por el fuego. En concreto, hay 30 en El Paso, algunas de las cuales resultaron quemadas y otras con “daños menores”, mientras que en Los Llanos “es posible” que el número sea equivalente.

Vigilancia

“Si las circunstancias fueran otras, si fuera un incendio forestal puro, sin población, puede que aflojáramos alguna de las precauciones, pero habiendo personas, viviendas, es obligado mantener la vigilancia en los mismos niveles o un poco menos que el martes”, ha insistido el portavoz del Ejecutivo canario.

“Hay menos llamas, menos fuego, humo, calor, viento, pero aun así conviene seguir atentos”, ha rematado Julio Pérez, quien aseguró que“a perspectiva de mejora se mantiene”, por lo que “podemos esperar que el incendio en próximas horas pueda alcanzar la fase final”, apuntó.

En cuanto a las familias afectadas, indicó que quedan “pocas” en el albergue de Los Llanos y se espera puedan regresar a sus casas, y si no, se les buscará un “acomodo distinto”. Lo mismo sucederá con quienes se “autoevacuaron”. En cualquier caso, ha advertido de que habrá vigilancia policial para que no se rehabiten aquellas casas que no estén en condiciones.

Estragos en fincas y granjas de animales

Además de los daños en viviendas, quedan por cuantificar los estragos del incendio en fincas y en granjas de animales. Asaga Canarias ya ha hecho un cálculo y cifra en seis las explotaciones agrícolas dañadas, dos de ellas bajo invernadero, y prevé cuantiosas pérdidas de producción en cultivos como el aguacate, la viña y el plátano.

El suceso se inició el martes sobre las 11.45 horas. La Guardia Civil investiga las causas del mismo y ha localizado el punto exacto donde comenzó el fuego, en el punto kilómetro 22 de la carretera LP-3.

Por la noche hubo rachas de viento “fortísimas”, algunas de más de 100 kilómetros por hora, que complicaron la situación “tremendamente” a los casi 200 efectivos que trabajaron en la zona.

De hecho el director de extinción, Jorge Parra, comentó que los bomberos no recordaban un episodio de trabajo tan duro durante una noche, pues se llegaron a contabilizar 93 llamadas y estuvieron todo el rato “de un sitio para otro”.

El presidente canario valoró que el incendio se haya saldado sin daños personales, aunque en las últimas horas hubo dos fallecimientos en La Palma no asociados al mismo, uno el de una mujer por causas naturales en un invernadero, y que aparentemente tenía quemaduras causadas por el sol, y otro relacionado con la aparición del cadáver de una mujer en un vehículo calcinado y sobre el que la Guardia Civil apunta como primera hipótesis a un suicidio.

Línea de ayudas

Ángel Víctor Torres anunció que los Gobiernos central y regional, junto al Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane, abrirán lo más rápido posible una línea de ayudas para las personas afectadas por el incendio.

“Lamentablemente, esta isla tiene una convivencia histórica con los incendios”, prosiguió el presidente autonómico, quien apeló a la responsabilidad ciudadana y al civismo “porque en cualquier momento puede ocurrir una tremenda desgracia, hemos estado a punto en La Palma, y no estamos fuera del peligro de nuevos conatos”.