La ola de calor que llega hoy a Canarias durará una semana

Canarias comienza a notar hoy los efectos de la ola de calor. / DA

Agosto se sacude los complejos y calienta el ambiente: el clímax del clima. El periodo comprendido entre el 15 de julio y su homólogo del presente mes se conoce como la canícula; en teoría, el conjunto de días más caluroso del año. Científicamente, se atribuye a que “los rayos de sol llegan a la Tierra más perpendiculares y tanto el suelo como la superficie marítima se encuentran muy caldeados”. Eso está muy bien saberlo, pero en el estado de ánimo cotidiano influyen más las consecuencias que las causas. El romanticismo lunático va de la mano del realismo prosaico, con abanico y por la sombrita. Con la información disponible, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por temperaturas máximas a partir de las diez de esta mañana. Se aplica el Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) ante “un episodio de altas temperaturas prolongado en el tiempo, con ambiente seco y cálido, que podrá superar los 40ºC en Gran Canaria, sin descartar estos valores en otras islas”. La humedad relativa será inferior en general al 30%. Esta situación se prolongará hasta principios de la próxima semana.



La ola saludó el miércoles en otros lugares de España, donde se registraron valores iguales o superiores a los 40 grados centígrados en 33 localidades equipadas con estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Canarias se inicia hoy un ascenso térmico derivado de la masa de aire norteafricana que ya afecta a la Península y Baleares. En el norte de las islas de mayor relieve habrá predominio de cielos nubosos e intervalos en aquellas más orientales.



El 26-A de 2020, la Aemet activó por primera vez la alerta roja de la historia -el sistema se instauró en 2007- en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La Gomera, El Hierro; las cumbres y el oeste de La Palma; el este, sur, oeste y el área metropolitana de Tenerife estaban señalizadas con el color naranja.



No por repetidos son reiterativos los consejos de autoprotección: permanecer en las estancias más frescas de la casa, bajar las persianas de día y abrirlas de noche; recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado); evitar los cambios bruscos de temperatura; en la calle, eludir el sol directo, llevar una gorra o un sombreo, utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada; consumir agua a menudo; abstenerse de las bebidas alcohólicas y de las comidas pesadas; no dejar a niños o a personas mayores en un vehículo cerrado… Y ejercitar los músculos del cerebro. Ojo con los golpes de calor.

Aviso por riesgo de incendios forestales en cinco islas

Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria están desde esta mañana en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Desde Lanzarote, Pedro Sánchez ha llamado a la “prudencia” y ha pedido a la ciudadanía “colaboración” para sofocar el peligro de quema de vegetación.