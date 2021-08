Un joven tinerfeño, premiado en EE.UU. por su proyecto final de carrera de Arquitectura

La revista Faith & Form y el American Institute of Architects (AIA), en colaboración con Partners for Sacred Places, han distinguido con el premio 2020 Religious Architecture & Art Award al joven arquitecto canario José Carlos Díaz Linares por su proyecto final de carrera; un convento cominicano en la napolitana isla de Nisida.

Se trata de un premio internacional que se viene desarrollando desde 1978, y que tiene como objetivo galardonar las obras más destacadas de arquitectura, arte y diseño en el panorama religioso.

En esta edición se han presentado cerca de 100 propuestas de diferentes países del mundo.

El acta del jurado destacó del proyecto presentado por el arquitecto tinerfeño “la integración paisajística de la edificación situada al borde de un acantilado, y la creación de los espacios propicios donde plantearte las preguntas más importantes de la vida, a la vez que proporciona un lugar para la interacción social con la comunidad religiosa. Este convento sugiere el mismo riesgo para la vida espiritual que el riesgo de la seducción por lo sublime, tal y como se explora en la novela Black Narcissus”.

El proyecto será publicado, junto al resto de premiados, en la revista especializada Faith & Form y formará parte de la exposición anual que se organiza en Estados Unidos en el marco de la Convención Nacional del American Institute of Architects.

José Carlos Díaz Linares se mostró orgulloso “por representar la bandera de Canarias en el país americano” y dedicó este importante premio internacional “a todo el Archipiélago canario, familiares y amigos”.