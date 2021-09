La obra de Imeldo Serís también se abrirá por Valentín Sanz para avanzar desde los dos extremos

Punto en el que los operarios pasarán a reparar la canalización del antiguo barranquillo del Aceite, sin necesidad de levantar el pavimento. / DA

El concejal de Infraestructuras, Dámaso Arteaga, insistió, ayer, en que calle de Imeldo Serís estará abierta al tránsito de peatones en el mes de diciembre. El edil defendió que, a pesar de todos los contratiempos con los que se ha encontrado esta intervención, se van a cumplir los plazos establecidos, algo que la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz puso en duda, dado que, hasta ahora, no se ha logrado cumplir con los tiempos marcados para cada fase. Para cumplir con la duración total de la obra (12 meses), de la que ya se ha ejecutado el 70% según el edil de Infraestructuras, se van a redoblar los esfuerzos a partir del mes de octubre con la implementación de un segundo equipo de trabajo, que empezará a trabajar desde el cruce de Valentín Sanz en sentido ascendente, hasta encontrarse con la obra que baja desde Weyler. “De esta forma, uno y otro equipo trabajarán hasta encontrar la fase 4 con la 5”, defendió Arteaga, que matizó que esto no supone que se incremente el número de obreros, sino que se van a dividir para avanzar más rápido.



El concejal defendió que la complejidad de la obra, con las numerosas dificultades que se han encontrado en la las tres primeras fases de la remodelación de la céntrica calle, es lo que ha impedido cumplir con los tiempos de las primeras fases, pero que ahora se irá más rápido.



Desde Cs, Matilde Zambudio, quien solicitó la comparecencia de Arteaga, lanzó un órdago al concejal de Infraestructuras: “si en noviembre no se ha terminado la obra, ¿va usted a sacar un plan de apoyo para los comerciantes de la zona?”. Y es que la portavoz de Cs puso en duda que los comercios puedan aprovechar la campaña de Navidad. “Si no van a cumplir, dígalo ya, porque al menos podrán hacer una previsión. No les engañen más con los plazos”, apostilló.



El edil del PSOE, José Ángel Martín, se expresó en la misma línea. “Hasta ahora no han cumplido con ninguna de las fases, y esa calle sigue cerrada. No han parado de incumplir los plazos que han ido dando, así que ahora no tenemos motivos para creer que no vaya a ser igual”.



Yaiza Gorrín (UP) apoyó la necesidad de dotar a los comerciantes de un plan de apoyo, ya que, al igual que el resto de grupos, expresó su desconfianza sobre que la obra termine en diciembre.

Canalización

Arteaga, al término Comisión de Control, siguió defendiendo que la calle estará abierta al público en diciembre, aunque matizó que es posible que la obra aún no esté terminada. Y es que “podremos tener la superficie casí terminada, a falta de algunos remates, pero seguiremos trabajando bajo superficie”.

Preguntado a qué se refería con eso explicó que “en el avance de la obra, a la altura de la calle Teowaldo Power, se ha comprobado que la canalización del antiguo barranco del Aceite está lo suficientemente en buen estado para no tener que levantarlo todo, como hemos tenido que hacer en las primeras fases de la obra. Eso va a permitir que, reforzando el techo de esa canalización, para corregir las filtraciones que presenta, se concluya la obra”.