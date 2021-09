Llegan las primeras multas por sobrevolar con drones el volcán de La Palma

“La Policía me acaba de expropiar el dron“, contaba hace unos días Antonio Carrillo, el agricultor de La Palma que utilizaba su dron para mostrar el estado actual de las viviendas a las familias evacuadas por la erupción del volcán en Cumbre Vieja, que se originó el pasado domingo.

Las autoridades han decidido restringir el uso de esta tecnología en la Isla y reservar así el espacio aéreo para los aparatos expertos y oficiales. Aunque el vecino asegura que lo único que pretendía era “ayudar en esta desgracia”, tal y como recoge este viernes COPE Canarias.

Afortunadamente, Antonio recuperaba su dispositivo, junto a una sanción. “Me fastidia mucho no poder seguir volando para todos mis vecinos, amigos y personas interesadas en conocer el desastre que esto supone para mi isla”. De hecho, el varón “tenía preparada una lista de sitios que me han pedido; ahora no podré hacerla”.

El palmero agradece el apoyo mostrado en redes sociales y admite que “no creo que vuelva a subir más vídeos”. “Ánimo a todos”, concluye.