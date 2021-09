Ramis: “Manu Apeh y Alberto están trabajando en sesión doble: mañana y tarde”

Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó la actualidad de su equipo en las horas previas al choque de mañana ante el Mirandés. /CDT

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, compareció en la tradicional conferencia de prensa previa al choque del próximo domingo, 17.15 horas, ante el CD Mirandés. El técnico tarraconense repasó la última hora de su equipo tras una semana de entrenamientos con los problemas físicos de algunos jugadores y con la más que segura presencia en la convocatoria del capitán Aitor Sanz.

“Bermejo sigue con su proceso de recuperación, ya está corriendo y está bastante bien. Sergio González tiene algún problema físico, y ya veremos como lo valoramos tras el último entreno. Por su parte, Aitor Sanz que ya está entrenando con el grupo y se siente bastante bien. El sábado valoraremos si se confirman los buenos presagios para estar disponible de cara al partido de mañana”.

Ramis fue cuestionado si tenía alguna última hora sobre la posibilidad de que el partido pudiera ser aplazado tras detectarse un posible positivo de un integrante de la plantilla del CD Mirandés. El equipo burgalés suspendió el entrenamiento de ayer y toda la plantilla se sometió a nuevas pruebas y si no hay contratiempos se retomará hoy la actividad con la última sesión preparatoria y el posterior viaje a Tenerife.

“Se lo que se está hablando de un posible positivo, que los jugadores no han entrenado, y que están pasando las pruebas correspondientes. Se comenta, no de forma oficial, que el sábado volverán a los entrenamientos y que no habrá ningún problema. No sé nada más”.

El técnico blanquiazul analizó a un remozado Mirandés que presenta muchas novedades en su plantilla en relación al curso anterior.

“El Mirandés es un equipo fresco, dinámico, atrevido, con unos comportamientos muy marcados, le da mucha importancia a la fase del juego con balón y te exige mucho en ese aspecto si no hacemos las cosas bien. Hay que trabajar el partido de forma que todo ese potencial que tienen en algunos aspectos queden minimizados y podamos trabajar el partido bien conforme a lo que nosotros queremos”.

El buen inicio de curso del equipo ha ayudado a generar una ilusión que estaba perdida por parte de la afición blanquiazul, y es que hace unas horas el club tinerfeño comunicó en sus redes sociales que se ha llegado a la cifra de 9.000 abonados. Ramis valoró esta circunstancia.

“Los resultados positivos siempre traen buenas noticias. Nosotros tenemos la obligación de intentar cada partido dar el máximo por esta camiseta, por este club, tener el camino claro, tomarnos cada partido de competición con la importancia que requiere, y si se están cumpliendo todas estas premisas y acompañan los buenos resultados, y todo eso se traduce en que tengamos más respaldo, que ya es mucho el que tenemos, pues nos sentimos satisfechos que el trabajo que estamos haciendo tenga sus consecuencias”.

El entrenador catalán echó balones fuera cuando fue cuestionado si saldrá el mismo once que salto al terreno de juego ante el Real Valladolid.

“Se verá el domingo, puede ser que si, puede ser que no. Se me pasan por la cabeza muchas opciones y eso es bueno, porque cuando a mi me crea alguna duda algunas situaciones es por que los jugadores en su totalidad están respondiendo muy bien a los que les pedimos en los entrenamientos. En el fútbol los justo y lo injusto está muy cerca, pero tengo que tomar decisiones que a veces no son fáciles porque tengo jugadores que están mostrando un nivel muy alto en el trabajo diario. Al final elijo los que son mejores para el partido, valoro rendimientos como no puede ser de otra forma, pero estoy contento porque todos están respondiendo muy bien, y como digo siempre ahora tenemos la posibilidad de cinco cambios que cambia un poco la dinámica de los partidos, porque tener la posibilidad de cambiar medio equipo, jugadores de campo, durante un partido te otorga muchas posibilidades y muchas respuestas a muchas situaciones del partido, con lo cual es muy importante, más que nunca, que todos estén enchufados y con opciones de jugar”.

Uno de los nombres propios que salieron a la palestra fue el del nigeriano Manu Apeh, que por problemas burocráticos en su país se incorporó con la pretemporada avanzada. A pesar de ello, el delantero africano ya contó con minutos en el último partido.

“Manu vino tarde, tiene un déficit de entrenamientos obvio, lleva semanas entrenando con nosotros y además está haciendo sesiones de mañana y tarde con la intención de que cada vez pueda responder mejor a las exigencias del equipo. La elección de Manu el otro día fue por el momento del partido, creíamos que el partido pedía un jugador que fuera al espacio, porque el rival estaba desordenado, desquiciado, muy echado hacia adelante con muchos problemas para correr para atrás y ahí Manu es muy fuerte, intimidó muchísimo y nos llevó el partido muchas veces a una situación más cómoda para nosotros y mucho más incómoda para ellos”.

Otro de los nombres propios fue Rubén Díez, que disfrutó de muchos minutos en el último partido y que rindió a muy buen nivel por lo que será un futbolista más a tener en cuenta a partir de ahora.

“Decidí que saliera de inicio Víctor (Mollejo). Sumó unos minutos buenísimos en la segunda parte. En el contexto del partido creíamos que era el jugador que nos iba a aportar tras recuperar el balón, porque tiene mucha calidad, esa pausa que hiciera sufrir más al Valladolid y así fue. Se acercó bastante a lo que creíamos que podía pasar. Y esta semana ha entrenado muy bien, cada vez mejor, lo cual es una noticia buena para él, para sus compañeros y para nosotros porque tenemos jugadores de mucho potencial donde elegir”.

Luis Miguel Ramis también se refirió a la situación de Alberto, con el que el entrenador no cuenta por ser uno de los descartes, y que no pudo salir en la última ventana de traspasos por lo que se tuvo que quedar en el club.

“El está trabajando con el grupo y está completando entrenamientos por la tarde. Está tranquilo, su comportamiento a nivel profesional es bueno, está integrado en el grupo, trabajando que es lo que tiene que hacer y ojalá que todo ese trabajo y empeño que está poniendo tenga recompensa y podamos acercarnos a lo que queremos de Alberto”.