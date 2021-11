Involcan capta cómo se desborda la nueva colada en el volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha captado en vídeo el momento preciso del desborde en uno de los nuevos canales lávicos del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, en la zona alta de Tacande.

Precisamente la vigilancia sobre el flujo lávico que se mueve por el noroeste del volcán tras la aparición de nuevos focos eruptivos y que se aproxima a La Laguna, así como la mejoría en los niveles de calidad del aire tras la superación de los umbrales registrados ayer, fueron algunos de los temas abordados hoy en el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).

La portavoz del Comité Científico, María José Blanco, explicó que ha disminuido notablemente la actividad en el foco efusivo localizado en el flanco noroeste del cono principal, aunque sigue alimentando tubos lávicos del campo de lavas.

El resto de los centros principales de emisión han disminuido bastante su actividad, que actualmente está centrada en los nuevos focos eruptivos que se abrieron ayer. Desde la nueva fisura más suroriental se ha emitido una colada lávica que se bifurca en la zona alta.

Desborde en uno de los nuevos canales lávicos en la zona alta de Tacande esta tarde (1 de 3) / Overflow in one of the new lava tubes in the upper area of Tacande this afternoon (1 of 3) pic.twitter.com/eSiVy1DIhs