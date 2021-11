‘Jacinto’ y ‘La Pasajera’, triunfadoras del Festival Isla Calavera

‘Jacinto’ logra el Premio del Jurado a la Mejor Película del Festival Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, que cierra este sábado nueve días de programación, ha anunciado los filmes ganadores de su quinta edición. ‘Jacinto’, de Javi Camino, se alza como mejor película “por su vocación de crear un icono del terror español en su uso de la poética punk, contrastando la Galicia profunda con la moderna”. La otra gran triunfadora del Festival ha sido ‘La pasajera’, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. El filme ha logrado el reconocimiento a sus protagonistas, a través del premio “Jack Taylor” al mejor actor para Ramiro Blas, “por crear un personaje con muchas aristas, un perdedor entrañable de la España cañí, simple, carismático y contradictorio”; y el premio a la mejor actriz para Paula Gallego, “por lanzarse al abismo para habitar todas las emociones a las que le conduce el personaje”. Además, ‘La pasajera’ suma el premio del público del Festival Isla Calavera al mejor largometraje.

El Premio Isla Calavera a la Mejor Dirección ha sido para James Ashcroft por el crudo thriller ‘Coming Home in the Dark’, “por su capacidad para atrapar al espectador desde el primer momento, manteniendo la tensión psicológica de los personajes sin caer en excesos, ni lugares comunes”. Marc Fouchard ha conseguido el Premio Isla Calavera al Mejor Guion por ‘Out of this world (Hors du monde)’, “por su valiente incursión en las zonas oscuras del alma a través de una historia de amor que cae en la inmoralidad y hace que el público la entienda”.

Dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes, el título ganador ha sido ‘Unas cuantas bestias’, de Daniel Calavera, “por la originalidad de su premisa, el riesgo en la forma, su apuesta por el valor distintivo del humor dentro del género y su no menos brillante ejecución”. ‘Under the ice’, de Álvaro Rodríguez Areny, obtuvo una mención especial del Jurado “por el diseño de producción y la fotografía que contribuyen a una narrativa eficaz”.

‘La Pasajera’, Premio del Público del Festival Isla Calavera.

Premios del Público

El palmarés del V Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera se completa con los premios que los espectadores que han visto las películas a competición conceden a través de sus votos. Junto al citado premio del público al Mejor Largometraje para ‘La pasajera’, el premio del público al Mejor Cortometraje ha sido para ‘Night breakers’, de Gabriel Campoy y Guillem Lafoz.

La lectura del fallo se ha presentado este sábado en Multicines Tenerife, sede de proyecciones del Festival, que celebra esta noche la ceremonia de clausura, en la que además de la entrega de los galardones del palmarés subirán al escenario Víctor Matellano, para recoger el Premio Isla Calavera a la Difusión del Fantástico, y Luis Adern, para recibir el Premio Isla Calavera Fantástico Social, un galardón que reconoce la labor de personalidades o colectivos que utilizan el cine como herramienta para transformar la sociedad.

Además, el Festival rendirá homenaje a Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador, creador de películas de culto del cine de género fantástico como ‘¿Quién puede matar a un niño?’ y ‘La residencia’, y responsable de popularizar el cine de género en España, a través de sus ‘Historias para no dormir’ y los ciclos de ‘Mis terrores favoritos’. Así, una sala de Multicines Tenerife recibirá a partir de ahora el nombre del influyente autor y divulgador del cine de género. Su hijo, el cineasta Alejandro Ibáñez, el alma detrás del remake de ‘Historias para no dormir’ que triunfa en Amazon Prime y han podido verse en pantalla grande en Isla Calavera, recibió este reconocimiento.

El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a Competición de la quinta edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera ha estado este año integrado por el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Laguna David Fuentefría (como presidente), el director de cine Javier Fernández-Caldas, Ana Patricia Correa (directora de arte y productora) y la actriz Aïda Ballmann. Conformaron el Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes a Competición: Antonio Hernández, del Festival Internacional de Cine de Gáldar (como presidente), el cineasta Manuel Peña, la productora cinematográfica Enrica Roberta Martino y el guionista Jorge Galván.