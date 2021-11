Neil Marshall y Víctor Matellano se unen también al Isla Calavera

El Ayuntamiento de La Laguna recibió a los invitados del festival. / Fran Pallero

El V Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera afronta su recta final con nuevos invitados, como el cineasta inglés Neil Marshall y el director y escritor Víctor Matellano, que este viernes fueron recibidos en el Ayuntamiento de La Laguna por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el edil de Cultura, Badel Albelo.

Marshall recibió ayer el Premio Isla Calavera de Honor 2020, que no se pudo entregar el pasado año por la pandemia. Autor de títulos del género fantástico como Dog Soldiers (2002) o Doomsday: El día del juicio (2008), estaba previsto que por la tarde participara en un acto en Multicines Tenerife que incluía el pase de The Descent (2005), una de sus obras más aclamadas y un encuentro al que también se iba a sumar la actriz Charlotte Kirk, protagonista de su última película, The Reckoning, y de su próximo proyecto, The Lair.

Víctor Matellano recogerá hoy en la gala de clausura en Multicines Tenerife el Premio Isla Calavera a la Difusión del Fantástico. Matellano es autor del documental Mi adorado Monster, que narra la gestación de una de las películas malditas del cine español: Los resucitados, de Arturo de Bobadilla. El film se exhibe esta tarde (16.00 horas), con la presencia de Víctor Matellano, Manuel Tallafé y Arturo de Bobadilla.

También hoy (11.00 horas) se proyectará el documental Mrs. Death, sobre la fotografía post mortem, escrito y dirigido por Silvia Ventayol y protagonizado por Carlos Areces. El polifacético artista participará en un coloquio en el que se presentará el libro Post Mortem. Collectio Carlos Areces, una cuidada obra que refleja la totalidad de una colección única de fotografías.

Además, visitan el festival Alejandro Ibáñez Nauta y el actor Carlos Santos para presentar dos episodios de Historias para no dormir, el remake de la serie de Narciso Ibáñez Serrador, estrenado en Amazon Prime Video. A las 22.00 horas se exhibirán Freddy, dirigido por Paco Plaza, y El asfalto, de Paula Ortiz.

De igual modo, el canal de televisión Dark emitirá una programación especial con títulos que han pasado por Isla Calavera: Nightmare Cinema, Cuerdas y Urubú; mientras que, en el marco de la colaboración con el canal AXN, hoy se podrán ver en pantalla grande (17.30 horas) los dos primeros capítulos de la nueva serie de terror antológica Monsterland. Todo ello, en una última jornada en la que se conocerá el palmarés del jurado.