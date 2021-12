Aïda Ballmann, cineasta entre islas

Aïda Ballmann. / Selu Vega

Aïda Ballmann, cineasta herreña de ascendencia alemana, se encuentra estos días en su isla natal al frente de la quinta edición de Insularia Islas en Red, el festival consagrado a las cinematografías insulares del planeta. La plaza de Tigaday, en el municipio de La Frontera, es el espacio elegido como parada en la Isla del Meridiano de este encuentro con el séptimo arte que se desarrolla de manera itinerante a lo largo de las ocho islas canarias. Desde hace tiempo, Aïda Ballmann compagina su faceta de actriz para cine y teatro con la realización de documentales. Desde este año coordina, además, la producción y contenidos del festival Insularia Islas en Red.

-Insularia es único en su temática, ¿cómo surge la idea de este festival?

“Insularia Islas en Red es un festival que se centra en proyectos audiovisuales rodados en islas del mundo o que abordan temática insular. Es el único de habla hispana en esta temática y surgió tomando como inspiración el festival de cine insular de la isla francesa de Groix, con el que mantenemos lazos de colaboración. Al fin y al cabo, somos los únicos en el mundo abordando temática insular. La peculiaridad del hilo conductor isla es que las piezas que programamos abordan la idiosincrasia de los habitantes insulares en cualquier rincón del planeta. Este aspecto nos pareció especialmente interesante: el hecho de vivir en islas define los estilos de vida, como el nuestro en Canarias. A través del festival, queremos mostrar que hay mucha población insular mundial en situaciones parecidas, y esto hace que se descubra la universalidad de nuestra idiosincrasia que, a su vez, no deja de ser única”.

-Un nuevo reto profesional para usted.

“Soy una persona inquieta que busca siempre nuevos retos para poder seguir creciendo. Hasta hace poco, he centrado mi carrera en ampliar mis herramientas en la interpretación como actriz. Sin embargo, recientemente he empezado a tener curiosidad por otros departamentos relacionados con la interpretación, como la dramaturgia, la dirección y, en este caso, la producción. Esto me hace tener una visión más amplia de mi profesión y entenderla desde otros ángulos”.

-Vive en Canarias aunque con una constante actividad fuera de las Islas.

“En varias ocasiones me he instalado en la Península e incluso en Latinoamérica o Alemania, pero me tiran muchos las Islas Canarias y vuelvo a ellas una y otra vez. Me gusta la vida en las Islas, los paisajes, su gente, porque me siento en casa cuando vuelvo. Sin embargo, a nivel laboral, no quiero limitarme a un espacio concreto. Es por eso que, después de años de constancia, he conseguido establecerme entre Canarias y los lugares donde me llaman para proyectos”.

-Lleva semanas presentando Insularia Islas en Red a lo largo de nuestro archipiélago. ¿Cómo está siendo la acogida?

“El público lo está acogiendo con mucho agradecimiento. Creo que la población tiene hambre de cultura después de todo lo que hemos pasado como sociedad con la COVID-19. Y me alegro por ello, porque no solo debemos cuidar de nuestra salud física, sino también la emocional y mental y, en ese aspecto, la cultura es una buen catalizador”.

-Y ahora toca la Isla del Meridiano, su isla natal.

“Tenía ganas de venir a El Hierro. Recuerdo que de pequeña había proyecciones puntualmente de alguna película, pero no se desarrolló una cultura por el cine como en otros lugares donde se tiene más facilidad de acceso a ello. Poder venir aquí, representando el festival, es una manera de agradecer lo recibido en mi infancia”.

-Háblenos de la programación de esta quinta edición.

“Es una selección de unos 30 cortometrajes procedentes de islas como Puerto Rico, Azores, República Dominicana, Cuba, Madeira, Haití y Baleares, en los que combinamos diferentes géneros como drama, comedia, documental, animación, etc. Al ser un formato de cortometraje hace que sea muy ameno y la variedad de géneros permite acceder al gusto de todo tipo de público. También hemos llevado cine canario allí donde nunca se proyecta a través de la sección Made in Canarias. Encuentros con el cine canario“.

-¿Qué propone la muestra Isla Mujeres?

“En el marco del festival ofrecemos varias actividades, entre ellas, Islas Mujeres, que es un encuentro entre creadoras canarias y de otras islas del planeta. Un espacio abierto a creadoras isleñas de cualquier rincón del mundo y en cualquiera de las facetas de la creación”.

-Y una perspectiva medioambiental a través de la sección ‘EcoIslas’.

“EcoIslas es un espacio de sensibilización dedicado a la comunidad educativa: ofrecemos proyecciones a colegios e institutos de cortometrajes o películas cuya temática gire en torno a la sostenibilidad, lo medioambiental, la ecología humana, para animar a los alumnos de nuestros centros educativos, que son nuestro futuro, a la reflexión y al debate sobre nuestra condición de isleños. Vivimos en territorios insulares que ofrecen oportunidades, pero también amenazas compartidas con otras islas, como es el crecimiento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático”.

-¿Hacia dónde se dirige Insularia Islas en Red?

“El festival se está internacionalizando. En las futuras ediciones vamos a programar, sobre todo, cinematografías de islas asiáticas, oceánicas y europeas, al ser estas las más desconocidas por el público de nuestro archipiélago. Cine decididamente de autor para un público cada vez más educado y exigente con las propuestas audiovisuales”.