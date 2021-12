Dos cuartos premios consuelan a la Isla Bonita

Dos cuartos premios, un total de 400.000 euros, ha querido dejar la diosa Fortuna en La Palma en el Sorteo Extraordinario de Navidad y en el año más difícil de su historia reciente.

Cuando se cantaba en el Teatro Real de Madrid el primer cuarto premio, el 42.833, y la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado señalaba a la administración número 1 de Santa Cruz de La Palma -la misma que en 2001 dio el último Gordo en pesetas- con la venta del mágico número, las expresiones de felicidad se hacían patentes entre los trabajadores de la administración. Se repartió una serie del mismo.

Poco a poco se fueron acercando algunos de los agraciados mostrando el décimo que “servirá para tapar algún agujero”, decía una de las premiadas, que no quiso identificarse: “Los que saben de esto dicen que es mejor no decir que te ha tocado”, reía. “Tenía que venir algo para La Palma, nos los merecíamos y, aunque no ha tocado en el Valle de Aridane, ha caído en la Isla”. Es lo que decía una de las trabajadoras de esta administración en la calle de Anselmo Pérez de Brito, donde aún resuenan los ecos de la alegría que solo puede dejar el sorteo más mágico del año.

Apenas 15 minutos más tarde se cantaba el segundo cuarto premio, el 91.179, del que se vendieron otros diez décimos en la administración de Lotería de Los Sauces, la única del municipio. Fernando, que trabaja en ella, reconocía que “si pasa como en el 2015, que dimos un quinto premio, no pasará nadie que lo tenga”.

Sin embargo, nada cayó en el Valle de Aridane. “Lo importante es que algo haya llegado a La Palma y que se gaste aquí”, explicaba la propietaria de una peluquería en Los Llanos, mientras que otro trabajador de la zona se felicitaba “con el fin del volcán” a pesar de que “he comprado 25 números entre el club de lucha, el fútbol, los gallos, los amigos… No recupero lo gastado, pero somos afortunados solo con que el volcán termine”.