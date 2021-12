El volcán ruge con fuerza y expulsa piroclastos incandescentes

La señal del tremor “ha vuelto a empezar a subir”, según ha indicado hace apenas unos minutos el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Rubén López, en un tweet que ha acompañado con un vídeo de la situación actual vista desde la ladera sur. Así, a esta hora de la tarde (18:25), el volcán de Cumbre Vieja “está rugiendo con fuerza y expulsando piroclastos incandescentes“.

La amplitud de la señal del tremor había vuelto a niveles bajos después del episodio explosivo que tuvo lugar a mediodía, aproximadamente, en el que se observó un pico de actividad, si bien el sismólogo del IGN, Itahiza Domínguez, matizó que habría que seguir observando este evento, pues “podríamos estar ante una pausa pero puede ser efímera”.

La situación de la erupción en La Palma se complicó este domingo, con una columna de gases y cenizas que llegó a superar los 4.000 metros de altitud, además de explosiones, bombas volcánicas y un intenso rugido que se prolongó durante algunas horas. A su vez, las mediciones de gases sobre el terreno han hecho saltar todas las alarmas ante el “peligro real de letalidad“.

Actividad explosiva ahora mismo desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable, 17.15 hora canaria / Explosive activity right now from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint, 5.15 pm Canarian time pic.twitter.com/eB4qHnypco