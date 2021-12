La alarma por la variante ómicron y los brotes deja sin test de antígenos a las farmacias en Canarias

Teste de antígenos en farmacia. DA

La llegada de las fiestas navideñas está a la vuelta de la esquina y son muchos los canarios que ante la alarma por el repunte de contagios, los brotes registrados y la irrupción de la nueva variante ómicron, sobre todo en la isla de Tenerife, han decidido acercarse a la farmacia para comprar un test de antígenos y poder celebrar junto con su familia días tan señalados de forma más segura. Al parecer, la mayoría no ha podido conseguir estas pruebas debido a la falta de unidades.

Así lo ha confirmado a este periódico el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Galván, quien indica que la demanda “se ha multiplicado -aunque no disponemos de cifras de ventas de estos días- y las previsiones que teníamos en las farmacias se ha desbordado”.

Galván alude a que “la previsión era que hubiera peticiones de test para las cenas de empresa, para las reuniones familiares y, ahora, con la variante ómicron y la gran proliferación de brotes, está todo el mundo pidiendo estas pruebas, no solo en Tenerife sino también en el resto de España”.

La próxima semana se producirá un mayor aprovisionamiento en algunas farmacias del Archipiélago pero, “como siga siendo así la demanda, no van a llegar suficientes”. No obstante, “de nada sirve hacernos un test si después vamos de fiesta y no cumplimos las medidas; no tienen ningún sentido”, matiza Galvan.

Así, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife insiste en que “lo importante es usar las mascarillas, cumplir el distanciamiento social, la higiene de manos y el resto de medidas”.