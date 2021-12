La Palma ha perdido más de 500 conexiones durante la erupción. | EUROPA PRESS

La Palma ha perdido en estos tres meses de crisis volcánica “más de 500 conexiones aéreas”. El dato oficial, incluido en la cuantificación de la afección en conectividad, no incluye las conexiones que no se han llevado a cabo que fueron eliminadas de la programación de la touroperación con Europa, unas 22 enlaces semanales con Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, a lo que se suman los eliminados por Ryanair, un total de ocho conexiones semanales desde Barcelona y Madrid con destino La Palma que no llegaron a iniciarse. Ese recuento suma a los datos oficiales otras 480 conexiones y más de 5.000 visitantes europeos y nacionales que no llegaron a La Palma.

“Las pérdidas son muy cuantiosas, no solo por esos vuelos que podemos contabilizar, sino porque la temporada de invierno quedó también arrasada por los efectos del volcán”. Así lo afirman desde el Centro Insular de Iniciativas Turísticas Tedote, que hace apenas una semana se reunió con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y con la consejera regional del área, Yaiza Castilla. “Hemos hecho llegar el replanteamiento de una parte de las ayudas, dado que se dirigían al emprendimiento cuando la prioridad, tras esta crisis volcánica, es evitar más cierres y quiebras, a lo que se puede sumar como un valor importante, el apoyo al emprendimiento.

La ministra no solo lo entendió, sino que agradeció el intercambio de información en beneficio de la recuperación del sector”. Esta evaluación de una de las organizaciones más importantes de la patronal turística palmera, se acompaña de la preocupación por los problemas que genera el bloqueo de más de 5.000 camas turísticas hoteleras y extrahoteleras, además de otras de alquiler vacacional. Además de las arrasadas por el volcán, la zona de exclusión y el núcleo turístico de Puerto Naos tardarán aún meses en reabrir sus puertas.

Pérdida de 5.500 camas

“En el mejor de los casos, si el destino palmero experimenta una demanda de llegadas, de las 17.000 plazas de las que disponíamos el 18 de septiembre, hemos pasado a unas 11.500, lo que se prolongará durante un período de tiempo aún indeterminado”. Así lo explican los responsables del CIT Tedote, que señalan las consecuencias directas de estas cifras en pérdidas para el ocio activo, empresas de servicio, restauración, coches de alquiler y comercio, entre otras.

El sector turístico mira con ansioso interés, la materialización del denominado La Palma Renace, una batería de nueve medidas divididas en dos bloques de actuaciones y presentados a la patronal palmera por parte de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El documento, que indica su finalidad de “contribuir a una rápida recuperación económica y social tras el desastre provocado por el volcán”, prevé 2,6 millones de euros para la mejora de la conectividad aérea en 2022; 6,6 millones de euros para la promoción turística de La Palma en Europa, además de otra campaña internacional de promoción a través de Promotour con 200.000 euros.

A estos planteamientos de inversión para la recuperación de un sector clave para la economía palmera, se suman dos millones de ayudas de financiación a pymes palmeras; 10 millones para ayudas directas al emprendimiento y reavales con una cobertura del 80% del riesgo de crédito en operaciones de garantía concedidas por la SGR, sociedades de garantía recíproca, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de avales.