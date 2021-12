La Plataforma de Afectados por el Volcán protesta por el retraso en las ayudas

Los afectados han sido recibidos por distintos representantes del Estado. | DA

La Plataforma de Afectados por el Volcán recoge firmas como expresión de queja y protesta, en un intento por movilizar a los afectados, reclamando la llegada de unas ayudas que la otra entidad representativa de los damnificados, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, no quiere secundar, porque, asegura, “no hay motivos para creer que estas no llegarán”.



Esta última asociación explica que “respeta” y hasta puede compartir algunos aspectos de las quejas de la plataforma, pero advierte de los riesgos de que “se aliente una crispación social” que no solo considera innecesaria, sino perjudicial para los intereses en la reconstrucción del Valle y de La Palma.



Fuentes autorizadas de esta entidad aclaran que “queremos que lleguen las ayudas, y cuanto antes mejor, pero no hay motivos, aún dentro de una emergencia y con lo que se ha hecho hasta ahora, para pensar que no van a llegar. Estamos seguros de que tanto el Estado como el Gobierno canario y el resto de administraciones van a cumplir y tienen que hacerlo, y lo saben porque esta situación es muy grave y requiere estar a la altura”.



Para este colectivo, no se trata “tanto de un gesto de halago y confianza sin condiciones a la Administración”, sino de la seguridad de que el compromiso, en un contexto de crisis tan grave y sin precedentes, “se va a cumplir”. Lo que sí piden desde esta asociación es que las donaciones solidarias a los damnificados, que ya están siendo repartidas por los ayuntamientos afectados y por el Cabildo, lleguen con mayor celeridad.

Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por el Volcán, que semanas atrás presentó un gran proyecto de refundación de Todoque a cuatro kilómetros del ya desaparecido barrio, en virtud de una iniciativa privada en terrenos donde se proyectó años atrás el que se daba en llamar Aridane Golf, entiende que no se han tramitado las ayudas del Ministerio del Interior para cubrir los gastos por destrucción de viviendas, lo que significa que los vecinos no cuentan con esa ayuda de 30.000 euros.



En esta ecuación de ayudas y procedencias de las mismas, se alude por parte de interlocutores municipales al avance en la negociación para modificar el decreto estatal que regula esa compensación, de forma que intentan que pueda llegar a duplicarse a la vista de que la cuantía asignada inicialmente ha sido calificada como “claramente insuficiente”.



Desde la Plataforma de Afectados por el Volcán indican que “no se han abonado por el Gobierno canario la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar imprescindibles para su vida diaria y de la de sus hijos y mayores a cargo”, además de señalar el hecho de que “no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo y el Ayuntamiento de Los Llanos, algo en lo que sí coinciden ambos colectivos.